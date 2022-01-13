От «Эйфории» до «Как я встретила вашего папу»: 28 главных сериалов января 2022-го

Продолжение истории наркозависимой Ру «Эйфория», новый проект автора «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза «Позолоченный век», а также ситком «Как я встретила вашего папу» с Хилари Дафф и Ким Кэтролл и сериальный спин-офф «Отряда самоубийц» «Миротворец» — «Собака.ru» рассказывает о лучших сериалах, которые выходят на ТВ и стримингах в первый месяц 2022 года.
«Почка», премьера (Kion)
В первый день 2022-го на платформе Kion начали показывать бодрую драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли о том, что такое настоящая воля к жизни. Также в касте — Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков и Ирина Розанова, а шоураннером проекта стала Авдотья Смирнова. Это история пожарного инспектора Наташи, которая узнает, что ей нужна срочная пересадка почки. Например, от кровных родственников, с которыми она уже много лет не общается.
С 1 января, Kion
«Турист» / The Tourist, премьера (BBC)
Детективный проект в жанре «Вспомнить все». Главного героя сталкивает с дороги грузовик. Тот выживает, но не знает, кто он и почему его пытались убить. В центральных ролях в сериале — Джеми Дорнан, Даниэль Макдональд, Дэймон Херриман и Шалом Брюн-Фрэнклин.
С 1 января, BBC, Амедиатека»
«Это мы» / This Is Us, 6 сезон (NBC)
Шестой — и финальный — сезон драмеди о том, как важно любить своих близких и ценить каждое мгновение, проведенное вместе. В заключительной части семейство Пирсон пройдет через сложные процессы вроде разводов и болезней, чтобы вновь утвердится в простой мысли, как нам всем нужна поддержка друг друга.
С 4 января, NBC
«Сергий против нечисти», премьера (Kion)
Комедийный сериал про отлученного от церкви священника Сергия (Роман Маякин из «Сладкой жизни»), который зарабатывает на жизнь уничтожением нечисти. Помогает ему в этом следовательница Екатерина (Лукерья Ильяшенко). Снял проект Кирилл Кузин («Самый лучший фильм», «Лондонград»).
С 5 января, Kion
«Бесит», премьера (Premier)
Проект-антология из пяти отдельных серий обо всем, что раздражает в нашей жизни и чего быть не должно: от фальсификации уголовных дел и домашнего насилия до деградации контента в соцсетях. Их сняли режиссеры Аксинья Гог, Василиса Кузьмина, Илья Аксенов и Артем Соловьев, а в касте — сыграли Максим Лагашкин, Глеб Калюжный, Ольга Кузьмина, Нонна Гришаева, Иван Ефремов, Борис Дергачев, Полина Ауг, Сергей Лавыгин.
C 5 января, Premier
«Хорошая Сэм» / Good Sam, премьера (CBS)
Драма с Софией Буш и Джейсоном Айзексом про одаренного кардиохирурга Сэм Гриффит. Она пытается доказать всем вокруг и своему отцу прежде всего — тоже врачу — что действительно чего-то стоит в профессии.
С 6 января, CBS, «Амедиатека»
«Триггер», 2 сезон («Кинопоиск», Первый канал)
За полгода до премьеры на Первом канале на «Кинопоиске» показывают второй сезон проекта про эксцентричного психолога Артема Стрелецкого (Максим Матвеев). Как и в первом, каждую серию Стрелецкий будет решать отдельный кейс, попутно разбираясь и с проблемами из сквозного сюжета вроде отношений с бывшей женой (Светлана Иванова) и отцом (Игорь Костолевский).
С 7 января, «Кинопоиск»
«Женщины движения» / Women of Movement, премьера (CBS)
Мини-сериал от Джей Зи и Уилла Смита рассказывает историю Мами Тилл-Мобли, которая в 1955 году рисковала своей жизнью, чтобы добиться справедливости: ее сына Эммета зверски убили, но власти тогда пытались замять дело.
С 7 января, CBS, «Амедиатека»
«Эйфория» / Euphoria, 2 сезон (HBO)
Главная подростковая драма 2019 года, заставившая нас всех, не зависимо от гендера и возраста, краситься блестками и полюбить Зендею, возвращается со вторым сезоном. В нем трансгедерная девушка Джулс уходит на второй план, объективируемая партнерами секс-символ Кэсси солирует, Ру по-прежнему не может завязать с наркотиками, и все смотрят на себя со стороны благодаря школьному мюзиклу. Подробнее о проекте мы писали здесь.
С 10 января, HBO, «Амедиатека»
«Мне плевать, кто вы», премьера (ТНТ)
ТНТ начинает год с комедии о 18-летнем Жене (Денис Власенко — кажется, соревнующийся с Глебом Калюжным за звание главного тинейджера российского кино) и его гиперопекающей маме Ирине (Евгения Дмитриева). Психолог советует им начать процесс сепарации, и Женю отселяют в отдельную квартиру, где он сдает комнаты максимально странным арендаторам.
С 10 января, ТНТ, Premier
«Семейка», премьера (СТС)
Ситком с Борисом Дергачевым и Ольгой Дибцевой о семейной паре, которая пытается спасти свой 17-летний брак и обращается к психологу. Режиссерами проекта стали Михаил Соловьев («#СеняФедя») и Сергей Знаменский («Ивановы-Ивановы»).
С 10 января, СТС
«Журналистка» / Shinbun kisha, премьера (Netflix)
Дорамы продолжают выходить на Netflix с завидной регулярностью. «Журналистка» — это сериальная адаптация полнометражного фильма «Репортер», основанного на реальной биографии Исоко Мочизуки. Занимался обоими проектами режиссер Митихито Фудзии. Это история про расследовательницу коррупционного скандала в правительстве Японии.
С 13 января, Netflix
«Миротворец» / Peacemaker, премьера (HBO Max)
Джеймс Ганн — режиссер «Отряда самоубийц 2» и «Стражей Галактики» — снял комедийный проект о миротворце Кристофере Смите (его играет Джон Сина), который ради спокойствия планеты готов убивать всех, кто, на его взгляд, выступает против него. Это перезапущенный спин-офф «Отряда самоубийц».
С 14 января, HBO Max, «Амедиатека»
«Следом за жизнью» / After Life, 3 сезон (Netflix)
Получивший в российской локализации Netflix странное название «Следом за жизнью» пронзительный сериал After Life (ранее его более точно переводили как «Жизнь после смерти») Рики Джервейса продолжится уже с третьим сезоном, который должен стать последним. Герой проекта в первых эпизодах хотел покончить с собой после смерти жены, но передумал. В корне поменяв свое мировоззрение, он продолжает работать редактором провинциальной британской газеты, находить героев для статей и новых друзей. Сериал постоянно балансирует на грани смешного и грустного.
С 14 января, Netflix
«Архив 81» / Archive 81, премьера (Netflix)
Одним из продюсеров хоррора в жанре «случайно найденной документальной пленки» стал автор «Пилы» Джеймс Ван. На них якобы запечатлено расследование о таинственном культе. Шоураннер сериала — создательница «Дневников вампира» и «Пацанов» Ребекка Сонненшайн, его режиссер — Ребекка Томас («Очень странные дела»).
С 14 января, Netflix
«Как я встретила вашего папу» / How I Met Your Father, премьера (Hulu)
Для многих представителей поколения 30-летних сериал «Как я встретил вашу маму» был их вариантом «Друзей» — проекта, с героями которого ты растешь, взрослеешь и воспринимаешь их, как родных и близких. Получится ли новой и женской версии повторить успех оригинала, мы скорее узнаем. Но в «Как я встретила вашего папу» с радостью ввязалась, например, Ким Кэтролл, отказавшаяся вернуться в продолжение «Секса в большом городе». Она играет повзрослевшую жительницу Нью-Йорка Софи, которая рассказывает детям, как познакомилась с их отцом. Героиней в молодости стала Хилари Дафф.
С 18 января, Hulu
«Бег улиток», премьера (Kion, «Среда»)
Режиссер Стас Иванов в прошлом году выпустил на Kion же сериал «Немцы» по одноименному хтоническому роману Александра Терехова. Одну из центральных ролей в нем сыграла Дарья Урсуляк. Она же появится и в триллере «Бег улиток» — сразу с двумя персонажами, объединенными одним именем Марина. Ее первая героиня — соцработник в кризисном центре, вторая — журналистка, расследующая жестокое нападение на ребенка. В касте проекта также Любовь Толкалина, Кирилл Жандаров, Сергей Уманов, Валерий Панков и Полина Шеповалова.
C 19 января, Kion
«Карамора», премьера (Start)
Изначально проект позиционировался как режиссерская работа Ильи Найшуллера с Данилой Козловским в главной роли анархиста Караморы. В итоге сериал о тайном ордене вампиров, охраняющих российский престол, снял сам Козловский (и сыграл протагониста тоже). Это альтернативная реальность, в которой оппозицию царю уничтожают вурдалаки, а поэта Маяковского (вам проговорят, что это он, чтобы вы ненароком не спутали) в камео изображает солист Shortparis Николай Комягин. В «Караморе» также появляются Филипп Янковский и Андрей Смоляков.
С 20 января, Start
«На наш взгляд» / As We See It, премьера (Amazon Prime Video)
Драмеди про трех трогательных соседей по квартире — двух парней и девушку с расстройствами аутического спектра (РАС). Они поддерживают друг друга во всех сложных и не очень жизненных ситуациях. Главные роли исполняли актеры с РАС Рик Глассман, Альберт Рутецки и Сью Энн Пиен.
С 21 января, Amazon Prime Video
«Дом с прислугой» / Servant, 3 сезон (Apple TV+)
Продолжение мистического хоррора М. Найта Шьямалана про супружескую пару, чей ребенок умирает в младенчестве. Чтобы успокоить мать, ей дают куклу, говоря, что это и есть ее сын. Вскоре в доме появляется няня, а ребенок на самом деле оживает.
С 21 января, Apple TV+
«Озарк» / Ozark, первая часть 4 сезона (Netflix)
Обычно Netflix не томит своих пользователей ожиданиями, выпуская сразу все эпизоды разом. Но финал криминальной драмы про отмывающее деньги наркокартеля семейство Берд выйдет в двух частях. Первые серии станут доступны уже в конце января. Солирует неизменный Джейсон Бейтман.
С 21 января, Netflix
«Позолоченный век» / The Gilded Age, премьера (HBO)
Слухи о том, что создатель «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз выпустит новую и не менее эпичную костюмированную драму ходили давно. И вот это, наконец-то, сбылось. Правда, местом действия стала не Англия, а Америка. Главная героиня, сирота Мариан Брук (Луиза Джейкобсон) переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк 1880-х к двум своим богатым тетям: Аде (Синтия Никсон) и Агнес (Кристин Барански).
С 25 января, HBO, «Амедиатека»
«Сквозь снег» / Snowpiercer, 3 сезон (TNT, Netflix)
Многострадальная сериальная адаптация фильма «оскаровского» триумфатора Пака Чжун-Хо, снятого им в 2013 году. За время производства проект успела дважды сменить канал и команду. В основе истории – французский комикс-антиутопия об остатках человечества, запертых в движущемся сквозь снег поезде из 1001 вагона. В его конце едут низшие классы, а у паровоза – сливки общества. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли.
С 25 января, TNT и Netflix
«Мы все мертвы» / Jigeum uri hakgyoneun, премьера (Netflix)
Потенциальный хит, рискующий повторить успех «Игры в кальмара», основан на цифровом корейском комиксе «Сейчас в нашей школе» (так называемом вебтуне). Это сочетающая элементы хоррора и coming of age история про учеников, запертых в своей альма матер во время зомби-апокалипсиса и пытающихся избежать заражения. Выживут, конечно, далеко не все.
С 28 января, Netflix
«Афтепати» / The Afterparty, премьера (Apple TV+)
В комедийном детективе Кристофера Миллера и Фила Лорда («Человек-паук: Через вселенные», «Мачо и ботан») одно и то же убийство на встрече выпускников в каждом эпизоде показывается глазами нового персонажа и в разных жанрах. Всего в проекте — восемь серий.
С 28 января, Apple TV+
«С холода» / In from the Cold, премьера (Netflix)
Триллер с Маргаритой Левиевой в главной роли рассказывает про шпионку из России, работавшую в прошлом на КГБ, которую ЦРУ вербует для поиска преступника в Европе. Придумал сериал сценарист «Сверхъестественного» Адам Гласс. В проекте также играют Алена Хмельницкая и Стася Милославская.
С 28 января, Netflix
«Женщина в доме напротив девушки в окне» / The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, премьера (Netflix)
В комедийном триллере Майкла Леманна («Американская история ужасов», «Эд Вуд») Кристин Белл играет одинокую и злоупотребляющую алкоголем женщину, которая развлекается, рассматривая мир через окно своего дома. Однажды ей покажется (или нет), что она увидела в соседнем здании жестокое убийство.
С 28 января, Netflix
«Монарх» / Monarch, премьера (Fox)
Музыкальная драма с Сьюзен Сарандон о семье кантри-певцов. Она играет главу династии, жестко обращающуюся со своими родственниками. Свергнуть матриархат попытается одна из ее дочерей Николетт (Анна Фрил из «Мертвые до востребования»).
С 30 января, Fox
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