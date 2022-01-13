От «Эйфории» до «Как я встретила вашего папу»: 28 главных сериалов января 2022-го

«Почка», премьера (Kion)

В первый день 2022-го на платформе Kion начали показывать бодрую драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли о том, что такое настоящая воля к жизни. Также в касте — Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков и Ирина Розанова, а шоураннером проекта стала Авдотья Смирнова. Это история пожарного инспектора Наташи, которая узнает, что ей нужна срочная пересадка почки. Например, от кровных родственников, с которыми она уже много лет не общается.

С 1 января, Kion