«Нас других не будет»: посмотрите трейлер документального фильма Петра Шепотинника о Сергее Бодрове-младшем

В основе фильма документалиста и журналиста Петра Шепотинника — воспоминания соратников Бодрова, архивные кадры со съемок, а также не выходившие ранее на экраны интервью Сергея и режиссера Алексея Балабанова, чьи фильмы «Брат» и «Брат 2» подарили актеры всенародную любовь. Музыку к фильму написал Вячеслав Бутусов.

Документальный фильм Петра Шепотинника «Нас других не будет» выйдет в ограниченный российский прокат 7 октября 2021 года.

Сергей Бодров родился 27 декабря 1971 года в Москве в семье кинорежиссера Сергея Бодрова и искусствоведа Валентины Бодровой. Хотел поступать во ВГИК, но своего желания не воплотил, отучившись на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ. Первыми кинематографическими опытами Бодрова-младшего стали крошечные эпизодические роли в таких фильмах отца, как «Я тебя ненавижу» (1986) и «СЭР (Свобода — это рай)» (1989). Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Кавказский пленник», «Брат» и «Брат 2».

20 сентября 2002 года Сергей Бодров без вести пропал вместе со съемочной группой во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье, где проводились съемки фильма «Связной».