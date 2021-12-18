«Майор Гром: Чумной доктор» получит приквел «Трудное детство»

Название киноленты — «Майор Гром:Трудное детство», ее продолжительность составит час. Действия картины будут разворачиваться в альтернативном Петербурге 1990-х. По сюжету фильма, отец Игоря Константин Громов и Федор Прокопенко должны поймать криминального босса по прозвищу Анубис. А юный Игорь Громов вместе со своим другом Игнатом будут пытаться заработать деньги, участвуя в сомнительных авантюрах. Как рассказали создатели фильма, «благодаря этой истории зрители узнают, что сформировало характер и жизненные принципы майора Грома».

Режиссером фильма вновь будет Олег Трофим. Новая лента по вселенной Bubble выйдет экслюзивно на «Кинопоиске».