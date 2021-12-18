«Майор Гром: Чумной доктор» получит приквел «Трудное детство»

Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» получит приквел, рассказывающий о детстве главного героя Игоря. Съемки стартуют весной 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба «Кинопоиска».
Название киноленты — «Майор Гром:Трудное детство», ее продолжительность составит час. Действия картины будут разворачиваться в альтернативном Петербурге 1990-х. По сюжету фильма, отец Игоря Константин Громов и Федор Прокопенко должны поймать криминального босса по прозвищу Анубис. А юный Игорь Громов вместе со своим другом Игнатом будут пытаться заработать деньги, участвуя в сомнительных авантюрах. Как рассказали создатели фильма, «благодаря этой истории зрители узнают, что сформировало характер и жизненные принципы майора Грома».
Режиссером фильма вновь будет Олег Трофим. Новая лента по вселенной Bubble выйдет экслюзивно на «Кинопоиске».
Ранее студия Bubble опубликовала трейлер расширенной версии фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима. «Мы планируем вставить в фильм целую кучу новых сцен, диалогов и событий — целых 20 минут нового материала!», — рассказали создатели. Премьера запланирована на новогодние праздники.
Напомним, также в 2022 году в России выйдет сборник комиксов по мотивам фильма Балабанова «Брат» к 25-летию премьеры.
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