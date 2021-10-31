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Кино и сериалы

В Сети появился трейлер расширенной версии фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Студия Bubble опубликовала трейлер расширенной версии фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима. Ролик появился на YouTube-канала Bubble Comics.

«Мы планируем вставить в фильм целую кучу новых сцен, диалогов и событий — целых 20 минут нового материала!», — пишут создатели. Премьера запланирована на новогодние праздники.

Напомним, фильм «Майор Гром: Чумной доктор» режиссера Олега Трофима вышел в прокат 1 апреля, а затем и на Netflix — 7 июля. Он стал самым популярным фильмом на стриминговом сервисе Netflix — всего за сутки! 

«Майор Гром: Чумной доктор» — экранизация серии графических романов про принципиального и сурового полицейского из Петербурга, который ловит бандитов, перекусывая шавермой на фоне пейзажей исторического центра. Его играет звезда Александринского театра Тихон Жизневский. В роли боевой подруги-журналистки — Любовь Аксенова.

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