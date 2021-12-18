Издательство Bubble анонсировало выпуск комикса по мотивам фильма «Брат»

«Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — заявил он на фестивале кино, игр и комиксов Bubble Comics Con в Москве. Детали пока не уточняются.

Напомним, фильм Алексея Балабанова «Брат» вышел в 1998 году. Кинолента повествует о Даниле Багрове, который возвращается из армии и отправляется в Петербург, чтобы найти своего брата. Главную роль исполнил Сергей Бодров-младший.