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Кино и сериалы

Издательство Bubble анонсировало выпуск комикса по мотивам фильма «Брат»

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В 2022 году в России выйдет сборник комиксов по мотивам фильма Балабанова «Брат» к 25-летию премьеры. Об этом рассказал ТАСС главный редактор издательства Bubble Роман Котков.

Кадр из фильма «Брат»

«Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — заявил он на фестивале кино, игр и комиксов Bubble Comics Con в Москве. Детали пока не уточняются.

Напомним,  фильм Алексея Балабанова «Брат» вышел в 1998 году. Кинолента повествует о Даниле Багрове, который возвращается из армии и отправляется в Петербург, чтобы найти своего брата. Главную роль исполнил Сергей Бодров-младший.

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