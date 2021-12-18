Издательство Bubble анонсировало выпуск комикса по мотивам фильма «Брат»

В 2022 году в России выйдет сборник комиксов по мотивам фильма Балабанова «Брат» к 25-летию премьеры. Об этом рассказал ТАСС главный редактор издательства Bubble Роман Котков.
«Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — заявил он на фестивале кино, игр и комиксов Bubble Comics Con в Москве. Детали пока не уточняются.
Напомним, фильм Алексея Балабанова «Брат» вышел в 1998 году. Кинолента повествует о Даниле Багрове, который возвращается из армии и отправляется в Петербург, чтобы найти своего брата. Главную роль исполнил Сергей Бодров-младший.
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