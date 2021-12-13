Сиквел «Секса в большом городе» назвали самой лучшей премьерой HBO Max

Сериал «И просто так…», продолжение культового шоу «Секс в большом городе», назвали самой лучшей премьерой на HBO Max. В Америке первые две серии показали еще 9 декабря. За сутки их посмотрели самое большое количество зрителей за всю историю дебютов стриминга, пишет The Wrap.
Помимо этого, интерес возрос и к оригинальному сериалу. После выхода сиквела у «Секса в большом городе» прибавилось 59% новых зрителей. Так, в общем рейтинге сериал занял 11-е место.
Всего выйдет 10 серий нового сериала. К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. От съемок в продолжении шоу отказалась Ким Кэтрол, исполнительница роли Саманты из-за конфликта с Паркер. Кроме полюбившихся персонажей в кадре появляются и новые персоны.
В новом шоу расскажут о сложном жизненном пути героинь, крепкой дружбе и переживаниях в пятьдесят. Сама Сара Джессика Паркер признавалась, что в сюжет будет вплетена пандемия, политические и социальные мировоззрения. Кроме того, в продолжении появятся сразу две новые героини. Они заменят Саманту Джонс, роль которой в оригинале исполнила Ким Кэтролл. Ранее актриса отказалась принять участие в новом сезоне сериала.
Ранее сообщалось, что 9 декабря стриминговый сервис HBO Max выпустил продолжение сериала «Секс в большом городе». Однако долгожданный ребут принес радость далеко не всем. Акции производителя тренажеров Peloton упали на 11,33% по итогам торгов в тот же день. В первом эпизоде перезапуска один из ведущих персонажей сериала умер после занятия на велотренажере. Компании пришлось экстренно снять рекламный ролик с его участием: «Может, мы еще прокатимся? Жизнь слишком коротка, чтобы не сделать этого».
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