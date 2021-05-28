Ностальгия и смех сквозь слезы: Каким получился спецэпизод «Друзья: Воссоединение»?

О. Мой. Бог! Моника, Чендлер, Рейчал, Росс, Фиби и Джо вместе! Если первые три слова этого текста показались вам странными, вряд ли вам стоит смотреть спецэпизод «Друзья. Воссоединение». На самом деле — это не новая серия «Друзей», а полнометражный документальный фильма с элементами ток-шоу. Его суть можно передать риторическими вопросами: «А помните, как Джо напялил весь шмот Чендлера разом?» или «А помните эту песню Фиби про драного кота?» или «А помните Гантера?» В этом формате нет ничего странного, ведь на земле есть миллионы людей, которые ведут такие разговоры вечерами в кругу собственных друзей.

HBO Max поздновато вступили в гонку стриминговых сервисов и теперь изо всех сил пытаются нагнать конкурентов в лице Netflix и Amazon. Сначала они объявили, что все крупные релизы Warner Bros, такие как «Мортал Комбат» и «Годзилла против Конга», будут выходить на платформе одновременно с кинотеатральными премьерами. Затем выпустили режиссерскую версию «Лиги Справедливости» Зака Снайдера, умаслив армию фанатов кинокомиксов. Теперь компания решила освоить огромный капитал вечно популярного сериала. Список задействованных лиц выглядит тяжеловесно, как анонс настоящего блокбастера. Приглашенные подзабытые знаменитости, вроде Дэвида Бэкхема (кажется, играл в футбол когда-то) и Кита Харингтона (кажется, играл в каком-то сериале про драконов) рассказывают, как «Друзья» спасали их от одиночества. Самые яркие номера — у топ-моделей и стадионных поп-певцов. Раскрывать имена и суть камео не будем, потому что их неожиданные роли здесь явно рассчитаны на реакцию «Ух, ты!» Правда, если вы до сих пор развлекаетесь пересматриванием старых сериалов, вы вероятно скажете: «Это кто?»