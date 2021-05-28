Ностальгия и смех сквозь слезы: Каким получился спецэпизод «Друзья: Воссоединение»?

На HBO Max вышел проект «Друзья: Воссоединение» — трогательный документальный фильм о любимых героях оригинального сериала 17 лет спустя. Кинокритик Толя Зайков посмотрел его и рассказывает, почему нам так не хватает эпохи, когда деревья были большими, ситкомы с закадровым смехом, а их персонажи — без сложных психологических проблем.
О. Мой. Бог! Моника, Чендлер, Рейчал, Росс, Фиби и Джо вместе! Если первые три слова этого текста показались вам странными, вряд ли вам стоит смотреть спецэпизод «Друзья. Воссоединение». На самом деле — это не новая серия «Друзей», а полнометражный документальный фильма с элементами ток-шоу. Его суть можно передать риторическими вопросами: «А помните, как Джо напялил весь шмот Чендлера разом?» или «А помните эту песню Фиби про драного кота?» или «А помните Гантера?» В этом формате нет ничего странного, ведь на земле есть миллионы людей, которые ведут такие разговоры вечерами в кругу собственных друзей.
HBO Max поздновато вступили в гонку стриминговых сервисов и теперь изо всех сил пытаются нагнать конкурентов в лице Netflix и Amazon. Сначала они объявили, что все крупные релизы Warner Bros, такие как «Мортал Комбат» и «Годзилла против Конга», будут выходить на платформе одновременно с кинотеатральными премьерами. Затем выпустили режиссерскую версию «Лиги Справедливости» Зака Снайдера, умаслив армию фанатов кинокомиксов. Теперь компания решила освоить огромный капитал вечно популярного сериала. Список задействованных лиц выглядит тяжеловесно, как анонс настоящего блокбастера. Приглашенные подзабытые знаменитости, вроде Дэвида Бэкхема (кажется, играл в футбол когда-то) и Кита Харингтона (кажется, играл в каком-то сериале про драконов) рассказывают, как «Друзья» спасали их от одиночества. Самые яркие номера — у топ-моделей и стадионных поп-певцов. Раскрывать имена и суть камео не будем, потому что их неожиданные роли здесь явно рассчитаны на реакцию «Ух, ты!» Правда, если вы до сих пор развлекаетесь пересматриванием старых сериалов, вы вероятно скажете: «Это кто?»
Очевидно, эти промо-уловки сделаны для большей огласки в СМИ. Целевую аудиторию явно сильнее развлечет викторина с вопросами по сериалу, в которую играют ключевые актеры между собой. Это не только воспроизведение любимого многими эпизода шоу, но и кивок популярному барному развлекалову. Готов поставить свою квартиру на то, что большинство наших читателей или их друзья успели поучаствовать в одном из тематических квизов (про ставку на свою квартиру я пошутил, пожалуйста, не проверяйте). Куча народу вместе ломают голову над вопросом «Кем же работает Чендлер?», и это уже многие годы происходит в увеселительных заведениях по всему миру. Отдельное странное удовольствие — обнаружить, что ты знаешь биографию персонажей лучше, чем растерянные актеры, отдавшие сериалу десять лет.
Поначалу зритель «Воссоединения» сам немного теряется, глядя на постаревших артистов, которые озираются среди застывших во времени декораций. Когда Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер принимаются разыгрывать диалог Росса и Рейчел, кажется, будто это других людей загримировали в силиконовые маски персонажей. Глядя на сильно осунувшегося Мэтью Перри, хочется спросить: «Чендлер, сколько ты уже не снимал тренировочные штаны?» «Воссоединение» — это настоящее испытание для тех, кто законсервировал в голове лица актеров двадцатилетней давности.
Это все, конечно, невежливо по отношению к людям за пятьдесят, которые выглядят абсолютно нормально для своего возраста. Но сложно не отметить изменившуюся фигуру красавца Мэтью Перри, если ты вырос на «Друзьях». В сериале при каждом удобном случае смеялись над лишним весом юной Моники. Тем интереснее, что авторы спецэпизода предпочли не касаться некрасиво устаревшего юмора шоу. Сейчас сериал все чаще порицают в сети за лукизм, гомофобию и низкий уровень дайверсити. Было бы действительно интересно узнать, как на эти претензии отвечают авторы сериала — гомосексуал Дэвид Крейн и Марта Кауфман, которая совсем не была худышкой в 1990-е. Даже когда в «Воссоединении» появляются обычные, незвездные зрители разных ориентаций, они не вспоминают о том, что Чендлер все-таки смог принять своего отца-трансгендера, а Росс поучаствовал в свадьбе своей бывшей жены-лесбиянки. В сотый раз повторяют, как иконическая прическа Рейчел повлияла на моду, но ни слова не говорят о том, сколько женщин с прекрасной природной горбинкой решились на ринопластику по примеру того же персонажа.
Срезав углы, острые, как старый нос Рэйчел, «Воссоединение» стараются воспроизвести то ощущение беззаботного смеха, которое приносили сериалы 1990-х — без персонажей с психологическими проблемами и сложных социальных комментариев. Этому можно возмутиться, а можно принять правила игры и с удовольствием утонуть в теплой ностальгии. Так вы каждые пять минут будете расплываться в блаженной улыбке, когда очередной герой эпизода из-за угла помашет рукой, идентично похожей на руку Джо.
«Друзья» стартовали в далеком 1994-м и почти сразу оказались на российском ТВ. Предположу, что многие зрители, как и я, увидели шоу о друзьях, близких как семья, задолго до начала своей самостоятельной жизни. Если вы знаете, что такое «спуд-ник», скорее всего вы взрослели, держа в голове все эти приключения симпатичных молодых дяденек и тетенек в большом городе. Вероятно вы, как и я, время от времени обнаруживали себя в дурацких ситуациях, удивительно похожих на то, что видели на экране. Тоже докучали странному соседу снизу, ужасно справлялись с первой стремной работой и чувствовали опустошение внутри, помогая женатым друзьям съехать с той съемной квартиры, где вы опрокинули не одну лишнюю бутылку. Не помню, чтобы я плакал, когда смотрел последний эпизод «Друзей» по СТС. Однако сегодня, когда за кадром раздалось последнее «…and cut», картинка в моих глазах размылась из-за слез.
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