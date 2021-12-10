В Сети показали тизер новой части «Фантастических тварей»

Сам ролик разделен на две части. В начале студия напоминает зрителям о 20-летии оригинальной франшизы о Гарри Поттере. Там показывают отрывки из всех ранее вышедших картин, в том числе и из «Фантастических тварей».

Во второй части показали непосредственно сам тизер. В нем главные герои будут сражаться с внешним врагом и узнавать секреты молодого Дамблдора. «Миру, который мы знаем, скоро придет конец», — говорит закадровый голос.

По сюжету нового фильма, профессор Альбус Дамблдор знает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над волшебным миром. Не в силах остановить его в одиночку, он поручает магизоологу Ньюту Саламандеру возглавить бесстрашную команду волшебников, ведьм и одного храброго маггловского пекаря в опасной миссии, где они сталкиваются не только с фантастическими тварями, но и растущим легионом последователей Грин-де-Вальда.

К исполнению своих ролей вернутся Эдди Редмейн («Вселенная Стивена Хокинга»), Джуд Лоу («Новый Папа»), Эзра Миллер («Блудливая Калифорния») и другие. А вот главного злодея Геллерта Грин-де-Вальда вместо Джонни Деппа будет играть Мадс Миккельсен. Замена актерского состава произошла из-за скандала между Деппом и таблоидом The Sun.

Режиссером фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» выступил Дэвид Йейтс — он снял первые две части франшизы, а также работал над последними лентами о Гарри Поттере: «Орден Феникса», «Принц-полукровка» и двумя частями «Даров Смерти». Сценарий совместно с Джоан Роулинг написал Стив Кловс.

Мировая премьера фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» пройдет 15 апреля 2022 года.