Слухи о том, что Warner Bros. заменит Дэппа, появились в начале октября, и сейчас киностудия приняла окончательное решение. Как пишет Deadline, Миккельсен исполнит роль темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, к съемкам актер приступит, вероятно, в ближайшее время.

Производство третьей части «Фантастических тварей» запущено, часть сцен с Эдди Редмейном (он играет Ньюта Саламандера) и Джудом Лоу (молодой Альбус Дамблдор) уже сняты. Съемки продолжаются на студии Ливсден неподалеку от Лондона.

Кандидатуру Миккельсена на роль Грин-де-Вальда мог предложить режиссер Дэвид Йейтс, снявший четыре последних фильма из франшизы «Гарри Поттер» и возглавивший проект «Фантастические твари». Замена стала вынужденной из‑за скандала между Джони Дэппом и его бывшей супругой Эмбер Херд.

Премьера третьей части «Фантастических тварей» по вселенной «Гарри Поттера» запланирована на лето 2022 года.

Фильм «Фантастические твари и где они обитают» вышел на большие экраны в ноябре 2016 года. Спин-офф серий фильмов о Гарри Поттере рассказывает о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги. Вторая часть, «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», вышла в 2018 году.