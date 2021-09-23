Третьи «Фантастические твари» раскроют тайны Дамблдора. Вот когда выйдет продолжение франшизы

Как сообщается на сайте Wizarding World, третья часть франшизы получит название «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore). Продолжение выйдет в мировой прокат 15 апреля 2022 года — на три месяца раньше, чем предполагалось ранее. Из серьезных изменений каста — появление на экране Мадса Миккельсена, который заменит Джонни Деппа и исполнит роль Грин-де-Вальда.

По сюжету, профессор Альбус Дамблдор знает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над волшебным миром. Не в силах остановить его в одиночку, он поручает магизоологу Ньюту Саламандеру возглавить бесстрашную команду волшебников, ведьм и одного храброго маггловского пекаря в опасной миссии, где они сталкиваются не только с фантастическими тварями, но и растущим легионом последователей Грин-де-Вальда.

К своим ролям в «Фантастических тварях: Тайнах Дамблдора» вернутся Эдди Редмейн (Ньют Саламандер), Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), Эзра Миллер (Аврелий Дамблдор), Элисон Судол (Куини Голдштейн), Дэн Фоглер (Джейкод Ковальски) и Кэтрин Уотерстон (Тина Голдштейн). Также одну из ролей исполнит актер Александр Кузнецов, известный по ролям в фильмах «Кислота» Александра Горчилина и «Большая поэзия» Александра Лунгина.

Режиссером фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» выступил Дэвид Йейтс — он снял первые две части франшизы, а также работал над последними лентами о Гарри Поттере: «Орден Феникса», «Принц-полукровка» и двумя частями «Даров Смерти». Сценарий совместно с Джоан Роулинг написал Стив Кловс.

Фильм «Фантастические твари и где они обитают» вышел на большие экраны в ноябре 2016 года. Спин-офф серий фильмов о Гарри Поттере рассказывает о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги. Вторая часть, «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», вышла в 2018 году.