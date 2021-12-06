«Наследники», «Тед Лассо», «Белый лотос»: Metacritic составил предварительный список лучших сериалов 2021 года

В список лучших шоу попадают только те, которые критики включали в списки «топ-10» или «топ-20 сериалов» ведущих изданий, таких как Esquire, IndieWire, The New York Times, Time, Vanity Fair, Variety и других.

Рейтинг составляется по собственной формуле, придуманной Metacritic. Так, 3 балла отдают сериалам, которые в других списках занимали первые места, 2 балла присуждают за второе место, 1 балл дают за 3–10 место или за включение в нерейтинговый топ-10. А 0,5 балла награждают шоу, которые попали в нерейтинговые списки топ-20 или в топ-10 сериалов по жанрам.

Вот какой список лучших сериалов 2021 года получился у Metacritic по предварительным подсчетам:

«Наследники» (HBO), 20 баллов. «Хитрости» (HBO Max), 14 баллов. «Подземная железная дорога» (Prime Video), 12 баллов. «Псы резервации» (FX), 10 баллов. «Белый лотос» (HBO), 9 баллов. «Мейр из Исттауна» (HBO), 9 баллов. «ВандаВижен» (Disney+), 8 баллов. «Другие двое» (HBO Max), 5 баллов. «Тед Лассо» (Apple TV), 5 баллов. «Убийства в одном здании» (Hulu), 4 балла. «Шершни» (Showtime), 4 балла. «Чем мы заняты в тени» (FX), 4 балла. «Как афроамериканская кухня преобразила Америку» (Netflix), 4 балла.

Напомним, британская вещательная организация BBC составила список величайших сериалов XXI века. В создании рейтинга участвовали кинокритики, журналисты, эксперты и деятели киноиндустрии из 43 стран. Составители попросили 100 женщин, 104 мужчины и две небинарные личности попросили назвать по десять своих любимых сериалов XXI века. Из этих ответов и получился топ-100. Рассказываем, кто вошел в рейтинг.