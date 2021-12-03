От «Последнего министра» до «Бумажного дома»: Что смотреть дома на этой неделе

«Ваша честь», премьера (more.tv)

Если история высшего чиновника-идеалиста — это в России комедия, то принципиального судьи — драма местами претендующая даже на трагедию со всеми ее законами вроде неизбежности расплаты. Хотя справедливости ради не только у нас, «Ваша честь» — это адаптация одноименного израильского сериала, у которого есть и совсем недавняя американская версия с Брайном Крэнстоном. В отечественном варианте судью, которые решается «отмазать» своего сына, сбившего на машине мотоциклиста, играет Олег Меньшиков. Также в касте — Алексей Серебряков.

Со 2 декабря, more.tv