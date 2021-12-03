От «Последнего министра» до «Бумажного дома»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение сатирической комедии про высшего чиновника-идеалиста «Последний министр», финал «Бумажного дома» и российская адаптация проекта «Ваша честь» с Олегом Меньшиковым и Алексеем Серебряковым — «Собака.ru» рассказывает о лучших сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Кайко и Кокош» / Kajko i Kokosz, премьера (Netflix)
Обаятельный анимационный сериал про польских Астерикса и Обеликса — богатырей Кайко и Кокоша, которые защищают свою деревню от Злобновитязей (их прообраз — тевтонские рыцари). На Netflix выложили сразу два его сезона, в которых эпизоды длятся всего по 15 минут.
С 1 декабря, Netflix
«Последний министр», 2 сезон («КиноПоиск HD»)
Самый смешной отечественный сериал про политику продолжает шутить остро, актуально и одновременно абсурдно, хотя из команды сценаристов и выбыла Елена Ванина (теперь за текст в ответе режиссер Роман Волобуев и Дмитрий Минаев). Когда кажется, что одни и те же приемы начинают надоедать, проект подкидывает что-то милое и/или неожиданное. Будь то енот в белом кубе галереи или новые персонажи, которых играют Сергей Гилев, Алиса Хазанова и Екатерина Вилкова. Вернется и основной каст — мечтающий победить коррупцию министр-идеалист Тихомиров (Ян Цапник), его зам и серый кардинал Нечаева (Ольга Сутулова), экс-стажерка Скворцова (Софья Лебедева) и другие.
Со 2 декабря, «КиноПоиск HD»
«Ваша честь», премьера (more.tv)
Если история высшего чиновника-идеалиста — это в России комедия, то принципиального судьи — драма местами претендующая даже на трагедию со всеми ее законами вроде неизбежности расплаты. Хотя справедливости ради не только у нас, «Ваша честь» — это адаптация одноименного израильского сериала, у которого есть и совсем недавняя американская версия с Брайном Крэнстоном. В отечественном варианте судью, которые решается «отмазать» своего сына, сбившего на машине мотоциклиста, играет Олег Меньшиков. Также в касте — Алексей Серебряков.
Со 2 декабря, more.tv
«КрисТина», премьера (Start)
Триллер про двойничество и доппельгангеров с Юлией Хлыниной, явно вдохновленный «Двойной жизнью Вероники» Кеслевского и прочими «Осторожно, двери закрываются».
Скромная сотрудница зоомагазина Крис случайно видит в аэропорту своего экс-бойфренда, который умер несколько лет назад. Его сопровождает Тина — успешная и уверенная в себе ее копия. Теперь Крис пытается разобраться, кто из них двоих и есть настоящая Кристина.
Со 2 декабря, Start
«Последний аксель», премьера (Megogo)
Спортивная драма Анарио Мамедова («Призрак») про путь фигуристки Кати (Ангелина Загребина) сквозь тернии к ледовым звездам. Она переезжает в Москву к новому жесткому тренеру (Елена Подкаминская), которая будет растить из нее чемпионку. В проекте играют и реальные фигуристы — Алексей Ягудин в амплуа хореографа и Евгения Медведева в роли самой себя. А еще — наша любимица и экс-балерина Полина Гухман.
Со 2 декабря, Megogo
«Бумажный дом» / La casa de papel, 2 часть 5-го сезона (Netflix)
Последние эпизоды финального сезона неожиданного выстрелившего испанского сериала — он стал одним из самых популярных неанглоязычных проектов Netflix, хотя его собирались закрыть после пилота. В заключительных сериях преступники в масках Дали попытаются уйти от преследования полиции после ограбления Национального банка.
С 3 декабря, Netflix
«Корпорация „Санта“» / Santa Inc., премьера (HBO)
Феминистский мультсериал для взрослых, озвученный и спродюсированный Сарой Силверман и Сетом Рогеном. Он об эльфийке Кэнди, которая мечтает стать первой женщиной — Санта-Клаусом. Но нынешний Санта мужского пола не собирается так просто уходить со своего поста.
С 3 декабря, HBO, «Амедиатека»
«4лен» / PEN15, 2 часть 2-го сезона (Hulu)
Кринж-комедия о буднях средней школы — ее взрослые 30-летние создательницы Майя Эрскин и Анна Конкл дружат в реальной жизни и играют самих себя, но в 13 лет: подростков-изгоев среди жестоких семиклассников. У проекта не так давно выходил анимационный спецэпизод про каникулы, а теперь нас ждет и полноценное продолжение.
С 4 декабря, Hulu, more.tv
«Алекс Райдер» / Alex Rider, 2 сезон (Amazon Prime)
Продолжения янг-эдалт сериала про подростка-супершпиона, основанного на цикле романов Энтони Хоровица (в том числе и графических). В первом сезоне разведка MI6 отправила Алекса (Отто Фарант) в частную школу для детей богачей. В новом тот будет бороться с нуворишем Дэмьеном Крэем (Тоби Стивенс).
С 5 декабря, Amazon Prime Video, «КиноПоиск HD»
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.