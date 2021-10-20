BBC составила список 100 величайших сериалов XXI века

Первое место занимает сериал «Прослушка». В нем рассказывается, как полицейские из Балтимора пытаются довести до суда дело о преступной группировке. Шоу дважды номинировалось на «Эмми» за лучший сценарий.

Второе место достается «Безумцам». Шоу рассказывает о работе рекламного агентства «Стерлинг-Купер» и жизни его креативного директора Дона Дрейпера. Сериал четыре раза номинировали на «Эмми» как лучший драматический сериал.

На третьей строчке шоу «Во все тяжкие», в котором школьный учитель химии Уолтер Уайт и его бывший ученик Джесси Пинкман пытаются спасти (в прямом и переносном смысле) свою жизнь. Сериал участвовал в 350 номинациях и получил 137 наград. Среди них — 16 «Эмми», два «Золотых глобуса» и пять премий Гильдии киноактеров США.

В десятку победителей вошли «Дрянь», «Игра престолов», «Я могу уничтожить тебя», «Оставленные», «Американцы», «Офис» (Великобритания), «Наследники».

Далее в списке: «Конь БоДжек», «Клиент всегда мертв», «Твин Пикс: Возвращение», «Атланта», «Чернобыль», «Корона», «Студия 30», «Дедвуд», «Остаться в живых», «Гуща событий», «Умерь свой энтузиазм», «Черное зеркало», «Лучше звоните Солу», «Вице-президент», «Шерлок», «Хранители», «По долгу службы», «Огни ночной пятницы», «Парки и зоны отдыха» и «Девчонки».

Места с 31 по 50 занимают: «Настоящий детектив», «Задержка в развитии», «Хорошая жена», «Мост», «Фарго», «Аббатство Даунтон», «Братья по оружию», «Рассказ служанки», «Офис» (США), «Правительство», «Шиттс Крик», «Пип-шоу», «Бумажный дом», «Сообщество», «Хорошая борьба», «Родина», «Анатомия страсти», «Внутри девятого номера», «Бюро» и «Остановись и гори». Оставшиеся 50 позиций вы можете посмотреть здесь.