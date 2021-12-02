На Airbnb появился дом из фильма «Один дома». Он выглядит точно также, как в фильме

«Встретьте праздничный сезон в стиле Макаллистеров, вы, грязные животные. Впервые в истории одна команда озорников может провести отпуск в доме, в котором началась история "Один дома" (без вторжения назойливых грабителей)», — говорится в посте Airbnb в Instagram.

В распоряжении гостей четыре комнаты и две спальни. Весь дом уже украсили к Рождеству. Постояльцам также подарят набор LEGO, вдохновленный фильмом. А все описание в посте ведется от имени старшего брата главного героя фильма Кевина — Базза Маккалистера.

«Много лет назад Маккалистеры уехали в Париж. Ну, большинство из нас. Хотя теперь мы стали старше и мудрее (у меня даже есть собственная фирма), мы никогда не будем слишком стары для праздничных шуток. Мы играем по правилам моего маленького брата, так что не стесняйтесь есть вредную еду, смотреть ерунду по телевизору, брать лосьон после бритья моего отца и самостоятельно выбирать свое собственное приключение. Только держитесь подальше от моей комнаты, окей?» — сказано в описании.

Сам дом находится в деревне Уиннетка в штате Иллинойс. Гости смогут арендовать коттедж только на одну ночь, начиная с 7 декабря. Пока цены на лот нет, но Airbnb обещает перевести все полученные средства чикагской детской больнице Ла Рабида, где лечат тяжелобольных детей.

Напомним, сервис по аренде жилья Airbnb и актриса Сара Джессика Паркер воссоздали знаменитую квартиру Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе». Показываем, как она выглядит!

А также на Airbnb можно взять в аренду старинную итальянскую виллу Бальбиано XVI века, которая мелькает в фильме «Дом Гуччи» Ридли Скотта.