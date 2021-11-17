Netflix запустил собственный официальный рейтинг фильмов и сериалов

Рейтинг делится на три категории: самые популярные фильмы на английском языке, самые популярные картины на иностранном языке, аналогичная градация и для сериалов Netflix. Помимо этого, стриминг составил топ фильмов и сериалов в разных странах.

Рейтинг составляется по количеству часов, потраченных на просмотр контента одним пользователем. Эту информацию можно увидеть в четырех основных глобальных рейтингах. На сайте также хотят выпускать еженедельные отчеты.

Отмечается, что стриминг будет высчитывать успешность каждого отдельного сезона сериала, поэтому в топах одно конкретное шоу может появляться ни один раз. На прошлой неделе, например, лидером рейтинга среди сериалов на английском языке стал третий сезон «Нарко: Мексика». В топе-3 новый сериал «Аркейн» и третий сезон триллера «Ты».

Среди шоу на других языках лидером ожидаемо оказалась «Игра в кальмара», среди фильмов на иностранном языке — «Яра». Первую строчку в категории англоязычных фильмов заняла картина «Красное уведомление».

Также Netflix показывает рейтинг с десятью самыми успешными стартами на платформе. Сюда попадают фильмы и сериалы, которые получили больше всего просмотров за первые 28 дней с момента релиза. Здесь на лидирующих позициях: «Птичий короб», «Кроваво-красное небо», а также сериалы «Бриджертоны» и «Игра в кальмара».

Напомним, сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным шоу за всю историю Netflix. Его посмотрели на стриминговой платформе 111 млн аккаунтов. Об этом стало известно из статистики, которую сервис опубликовал в своем Twitter.

Также популярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара» получит второй сезон. Об этом рассказал режиссер шоу Хван Дон Хек агентству AP.