В Сети появился первый тизер фильма «Аббатство Даунтон: Новая эра»

Первыми фильм увидят жители Белфаста уже 13-14 ноября. В мировой прокат лента выйдет 18 марта 2022 года. В этот раз по сюжету семейство Кроули вновь соберется вместе, чтобы отправиться в путешествие.

К своим ролям вернуться актеры из оригинального сериала: Хью Бонневилль, Мишель Докери, Элизабет МакГоверн, Пенелопа Уилтон, Аллен Лич, Таппенс Миддлтон, Лаура Кармайкл, Гарри Хэдден-Пейтон и другие. Также в картине появятся и много новых лиц, к примеру Лора Хэддок, Хью Дэнси, Натали Бай и Доминик Уэст.

Над сценарием фильма работал обладатель «Оскара» Джулиан Феллоуз. Режиссером стал Саймон Кертис («7 дней и ночей с Мэрилин», «Крэнфорд», «Прощай, Кристофер Робин»). Продюсеры проекта: Гарет Ним и Лиз Трабридж.

Сюжет первого полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» разворачивается вокруг визита августейших особ в поместье и подготовки к этому — события происходят во второй половине 20-х годов и являются прямым продолжением телевизионного шоу о жизни английской аристократии начала 20 века. В первом фильме король и королева Англии нанесли визит семье Кроули и слугам Даунтона, который закончился балом в честь королевской семьи.

Напомним, кинокомпания Focus Features начала съемки второго полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» в апреле 2021 года. В продолжении вернется весь актерский состав первой ленты — к ним присоединятся Хью Дэнси, Лора Хэддок, Натали Бай, Доминик Уэст под руководством режиссера Саймона Кертиса.

А еще британская вещательная организация BBC составила список величайших сериалов XXI века. В создании рейтинга участвовали кинокритики, журналисты, эксперты и деятели киноиндустрии из 43 стран. «Аббатство Даунтон» попала в этот список.