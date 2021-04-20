Стартовали съемки второго полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

Весь первоначальный актерский состав вернется во второй части, работа над которой стартовала на прошлой неделе. В новом фильме также сыграют Хью Дэнси, Лора Хэддок, Натали Бай и Доминик Уэст. Создатель «Аббатства Даунтон», лауреат премии «Оскар» Джулиан Феллоуз снова выступает сценаристом и продюсером, к нему присоединятся лауреат премий «Эмми» и BAFTA Гарет Ним и лауреат премии «Эмми» Лиз Трубридж. Режиссер — Саймон Кертис («7 дней и ночей с Мэрилин»).

«После такого трудного года, в течение которого многие из нас были разлучены с семьей и друзьями, так приятно думать, что впереди нас ждут лучшие времена и что на следующее Рождество мы воссоединимся с горячо любимыми героями Аббатства Даунтон», — поделился продюсер фильма Гарет Ним. «Нет места прекраснее для встречи Рождества, чем дом, и мы не можем представить себе лучшего подарка, чем воссоединение с Джулианом, Гаретом и всей семьей «Даунтона», чтобы вернуть Кроули домой для их поклонников», — отметил глава Focus Features Питер Куявский.