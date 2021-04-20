Стартовали съемки второго полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

Кинокомпания Focus Features дала старт съемкам второго полнометражного фильма «Аббатство Даунтон». В продолжении вернется весь актерский состав первой ленты — к ним присоединятся Хью Дэнси, Лора Хэддок, Натали Бай, Доминик Уэст под руководством режиссера Саймона Кертиса.
Весь первоначальный актерский состав вернется во второй части, работа над которой стартовала на прошлой неделе. В новом фильме также сыграют Хью Дэнси, Лора Хэддок, Натали Бай и Доминик Уэст. Создатель «Аббатства Даунтон», лауреат премии «Оскар» Джулиан Феллоуз снова выступает сценаристом и продюсером, к нему присоединятся лауреат премий «Эмми» и BAFTA Гарет Ним и лауреат премии «Эмми» Лиз Трубридж. Режиссер — Саймон Кертис («7 дней и ночей с Мэрилин»).
«После такого трудного года, в течение которого многие из нас были разлучены с семьей и друзьями, так приятно думать, что впереди нас ждут лучшие времена и что на следующее Рождество мы воссоединимся с горячо любимыми героями Аббатства Даунтон», — поделился продюсер фильма Гарет Ним. «Нет места прекраснее для встречи Рождества, чем дом, и мы не можем представить себе лучшего подарка, чем воссоединение с Джулианом, Гаретом и всей семьей «Даунтона», чтобы вернуть Кроули домой для их поклонников», — отметил глава Focus Features Питер Куявский.
Сюжет первого полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» разворачивается вокруг визита августейших особ в поместье и подготовки к этому — события происходят во второй половине 20-х годов и являются прямым продолжением телевизионного шоу о жизни английской аристократии начала 20 века. В первом фильме король и королева Англии нанесли визит семье Кроули и слугам Даунтона, который закончился балом в честь королевской семьи.
Каст полнометражного фильма состоит их тех же актеров, которые сыграли в оригинальном сериале — Хью Бонневиль в роли Роберта Кроули, графа Грэнтема, Элизабет Макговерн в роли его жены Коры, а также Мишель Докери и Лора Кармайкл в ролях их дочерей Мэри и Эдит и Мэгги Смит в роли матери Роберта графини Вайолет Кроули.
Фильм «Аббатство Даунтон 2» выйдет на большие экраны в конце 2021 года.
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