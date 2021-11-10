Герои «Гарри Поттера» вернутся к своим ролям в спецэпизоде к 20-летию первого фильма

Актеров Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон, Руперта Гринта пригласили на съемки специального эпизода во время тура студии Warner Brothers в Лондоне. Выпуск будет приурочен к 20-летию выхода первой части поттерианы — «Гарри Поттер и философский камень».

Как сообщает издание, студия Warner Bros. решила выпустить свой спецэпизод из-за успеха фильма о сериале «Друзья», где знаменитая шестерка актеров встретилась в тех самых интерьерах кафе, и вспомнила самые яркие и трогательные моменты работы над одним из самых популярных комедийных шоу. Съемки спецэпизода планирую запустить уже в конце ноября.

Первая экранизация романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» вышла в США и Великобритании 16 ноября 2001 года. Картина собрала более 1 миллиарда долларов по всему миру и стала самым кассовым фильмом того времени. Картина выдвигалась на три премии «Оскар» (лучшие костюмы, лучшая работа художника-постановщика и лучшая музыка).

Напомним, в 2019 году кинокомпания Warner Bros. занялась производством сериала по вселенной Гарри Поттера. Проект станет приквелом к событиям, описанным в основном сюжете книг Джоан Роулинг, а сюжет расскажет о школе чародейства и волшебства Хогвартс и ее обитателях.

Также в честь 20-летия выхода первого фильма о Гарри Поттере компания Lego выпустила конструктор Hogwarts Icons — Collectors’ Edition с волшебными предметами из вселенной Гарри Поттера (да, заветное письмо из Хогвартса прилагается!).

А еще человек с именем Гарри Поттер (да-да!) реально существует. Он родился в графстве Хэмпшир, воспитывает троих детей, работает менеджером и обожает историю о «мальчике, который выжил». А еще он продал редкий экземпляр книги о знаменитом волшебнике, написанную Джоан Роулинг, за огромные деньги.