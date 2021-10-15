Реально существующий Гарри Поттер (да-да!) продал экземпляр книги о тезке-волшебнике за 27,5 тыс. фунтов

Как сообщает аукционный дом Hansons, несмотря на то что экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» была изрядно потрепана и буквально зачитана до дыр, ее удалось продать за 27,5 тысячи фунтов (почти 2,7 млн рублей).

Этот экземпляр довольно редкий — всего было выпущено 500 книг, и в них находится несколько ошибок, допущенных при ее издании. Но для 33-летнего мужчины она имеет свою особую ценность. Ее подарил Гарри его отец. Тогда ему было всего восемь лет.

Все вырученные от продажи средства реальный Гарри Поттер планирует потратить на путешествие со своей женой по Африке. «Я очень рад, что книга продана. На эти деньги мы сможем поехать в Кению и развеять прах моего умершего отца», — поделился британец.