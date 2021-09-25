Главный приз «Кинотавра» получил фильм Николая Хомерики «Море волнуется раз»

В прошлом году кинофестиваль «Кинотавр» прошел с 11 по 18 сентября в усеченном варианте «с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний». Возглавил жюри 31 Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Борис Хлебников.