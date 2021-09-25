Главный приз «Кинотавра» получил фильм Николая Хомерики «Море волнуется раз»

В эту субботу, 25 сентября, прошла церемония награждения российского кинофестиваля «Кинотавр». Главный приз получила картина режиссера Николая Хомерики «Море волнуется раз».
Лучшим режиссером стал Владимир Мункуев, снявший фильм «Нуучча». Награду за лучшую мужскую роль получил Павел Деревянко, («Подельники»)за лучшая женскую роль — Ольга Бодрова («Море волнуется раз»).
Другие лауреаты:
- Лучший сценарий — Алексей Чупов и Наталья Меркулова («Капитан Волконогов бежал»);
- Лучший дебют — Даниил Дондурей («Общага»);
- Лучшая операторская работа — Николай Желудович («Молоко птицы»);
- Лучшая оригинальная музыка к фильму— Алексей Ретинский («Медея»).
В прошлом году кинофестиваль «Кинотавр» прошел с 11 по 18 сентября в усеченном варианте «с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний». Возглавил жюри 31 Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Борис Хлебников.
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