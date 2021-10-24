Sony Pictures назвала даты выхода двух безымянных фильмов по комиксам Marvel

По его словам, студия добавила в календарь релизов две новых киноленты. Премьера одной из них должна состояться 23 июня, а вторая выйдет в прокат 6 октября 2023 года. Также на январь 2023 года запланирована премьера «Крейвена-охотника» с Аароном Тейлором-Джонсоном.

Предполагается, что одна из картин может стать сольником Женщины-паука, который снимет Оливия Уайлд. В последнее время Sony активно развивает вселенную Человека-паука. Так, в сентябре этого года вышла вторая часть «Венома».