Sony Pictures назвала даты выхода двух безымянных фильмов по комиксам Marvel

Студия Sony Pictures анонсировала выход двух новых фильмов по вселенной Marvel в 2023 году. Однако пока что неизвестно, какие комиксы будут экранизированы. Об этом рассказал журналист The Hollywood Reporter Аарон Коуч.
По его словам, студия добавила в календарь релизов две новых киноленты. Премьера одной из них должна состояться 23 июня, а вторая выйдет в прокат 6 октября 2023 года. Также на январь 2023 года запланирована премьера «Крейвена-охотника» с Аароном Тейлором-Джонсоном.
Предполагается, что одна из картин может стать сольником Женщины-паука, который снимет Оливия Уайлд. В последнее время Sony активно развивает вселенную Человека-паука. Так, в сентябре этого года вышла вторая часть «Венома».
Еще немного новостей о супергеройском кино: ранее вышел трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. В нем показали Женщину-кошку, Пингвина и Загадочника. На онлайн-конференции DC FanDome также показали первый трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.