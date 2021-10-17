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В Сети появился первый трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли

На виртуальной выставке DC FanDome представили первый трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли. Спойлер: в ролике промелькнул силуэт Бэтмена!

Фильм о самом быстром супергерое DC основан на комиксе Flashpoint. По сюжету физик-ядерщик Барри Аллен, который в результате неудачного эксперимента получил суперспособности, пытается вернуться в прошлое и предотвратить смерть своей матери.

В фильме также снялись Бен Аффлек, Майкл Китон, Марибель Верду и Рон Ливингстон. Над сценарием работали Кристина Ходсон, Гарднер Фокс и Гарри Ламперт. Режиссер картины —  Энди Мускетти, снявший киноленты «Оно» и «Мама». Премьера боевика в России состоится 3 ноября 2022 года.

На онлайн-мероприятии DC также показали долгожданный трейлер  «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. В нем Бэтмен эффектно вылетает на Бэтмобиле из огня и разделывается с бандитами.

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