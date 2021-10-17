В Сети появился первый трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли

Фильм о самом быстром супергерое DC основан на комиксе Flashpoint. По сюжету физик-ядерщик Барри Аллен, который в результате неудачного эксперимента получил суперспособности, пытается вернуться в прошлое и предотвратить смерть своей матери.

В фильме также снялись Бен Аффлек, Майкл Китон, Марибель Верду и Рон Ливингстон. Над сценарием работали Кристина Ходсон, Гарднер Фокс и Гарри Ламперт. Режиссер картины — Энди Мускетти, снявший киноленты «Оно» и «Мама». Премьера боевика в России состоится 3 ноября 2022 года.