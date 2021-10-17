Вышел трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. В нем показали Женщину-кошку, Пингвина и Загадочника

На виртуальной конференции DC FanDome показали главный трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза. Ролик опубликовали на YouTube-канале киностудии Warner Bros. Pictures. В главной роли — Роберт Паттинсон.
В трейлере Бэтмен эффектно вылетает на Бэтмобиле из огня и разделывается с бандитами. Также в ролике показали Женщину-кошку в исполнении Зои Кравиц, Загадочника — его сыграл актер Пол Дано, а еще Пингвина — эта роль досталась Колину Фарреллу. По сюжету Бэтмен будет исследовать коррупцию в преступном городе Готэм-Сити и то, как она взаимосвязана с богатой и влиятельной семьей Уэйнов. Премьера «Бэтмена» в России состоится 3 марта 2022 года.
Напомним, о том, что Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Бэтмена, стало известно в мае 2019 года. По информации некоторых СМИ, в этом артисту помогли сложные роли в различных независимых картинах, где он показывал свое актерское мастерство — таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года.
Фильм режиссера Мэтта Ривза расскажет о становлении Бэтмена на пути борца с преступностью. Антагонистом на этот раз выступит Загадочник — его роль исполнит Пол Дано. Также в главных ролях появятся Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джеффри Райт, Кон О’Нилл, Алекс Фернс и другие.
Премьера нового фильма про Бэтмена должна была состояться летом 2021 года. Однако позже Warner Bros. Pictures перенесла выход ленты на 2022 год — чтобы она не столкнулась в прокате с другой ожидаемой премьерой, картиной Дени Вильнева «Дюна» с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях.
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