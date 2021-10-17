Вышел трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. В нем показали Женщину-кошку, Пингвина и Загадочника

Напомним, о том, что Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Бэтмена, стало известно в мае 2019 года. По информации некоторых СМИ, в этом артисту помогли сложные роли в различных независимых картинах, где он показывал свое актерское мастерство — таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года.

Фильм режиссера Мэтта Ривза расскажет о становлении Бэтмена на пути борца с преступностью. Антагонистом на этот раз выступит Загадочник — его роль исполнит Пол Дано. Также в главных ролях появятся Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джеффри Райт, Кон О’Нилл, Алекс Фернс и другие.

Премьера нового фильма про Бэтмена должна была состояться летом 2021 года. Однако позже Warner Bros. Pictures перенесла выход ленты на 2022 год — чтобы она не столкнулась в прокате с другой ожидаемой премьерой, картиной Дени Вильнева «Дюна» с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях.

Посмотрите также первый тизер «Бэтмена» — под знаменитую песню группы Nirvana «Something in the Way».