Disney и Marvel перенесли выход в прокат нескольких новых фильмов

Как пишет Variety, решение о переносе премьер киностудия Disney приняла после того, как фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» закрепил за собой статус кассового хита — впервые с начала пандемии. Также необходимо было «подготовить почву» для выхода фильма «Вечные» оскароносного режиссера Хлои Джао, главные роли в котором исполнили Анджелина Джоли, Кит Харингтон и Сальма Хайек. Лента откроет новую главу киновселенной Marvel.

Как выглядит график релизов теперь:

«Доктор Стрендж: Мультивселенная безумия» перенесен с 25 марта на 6 мая 2022 года.

«Тор: Любовь и гром» — с 6 мая на 8 июля 2022 года.

«Черная пантера: Ваканда навсегда» выйдет 22 ноября 2022 года, а не 22 августа.

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» перенесен с 17 февраля на 28 июля 2023 года.

«Марвелы» выйдут в прокат 17 февраля 2023 года вместо ранее запланированной даты 11 ноября 2022-го.

Напомним, ранее стало известно, что Disney+ и Marvel Studios приступили к разработке спин-оффа сериала «ВандаВижен». Главным героем продолжения станет Агата Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан. Сценарий напишет главный сценарист «ВандаВижен» Як Шеффер, который также выступит как исполнительный продюсер проекта.