Disney+ и Marvel разрабатывают спин-офф сериала «ВандаВижен» — «черную» комедию об Агате Харкнесс

Как пишет Variety, Хан повторит роль Агаты Харкнесс в сериале, который источники описывают как «черную» комедию — другие детали сюжета спин-оффа пока остаются в секрете. Сценарий к продолжению напишет главный сценарист «ВандаВижен» Як Шеффер, который также выступит как исполнительный продюсер проекта.

«ВандаВижен» — мини-сериал о двух героях вселенной Marvel, Алой Ведьме и Вижене, действие которого происходит после событий фильма «Мстители: Финал». Они живут тихой семейной жизнью, но начинают подозревать, что что-то тут не так. Ванду Максимофф играет Элизабет Олсен, Вижена — Пол Беттани. Также в проекте появятся персонажи Тейоны Паррис, Кэт Деннингс, Рэндалл Парк и Кэтрин Хан.

Агата Харкнесс — ведьма, которая маскируется под «Агнес», «любопытную соседку» Ванды и Вижена. Актриса Кэтрин Хан сравнила отношения Агаты с Вандой с отношениями Антонио Сальери и Вольфгангом Амадеем Моцартом, полагая, что Агату «сводит с ума», когда она видит, что магия так естественно приходит к Ванде, в то время как она изучала ее столетиями.