Анджелина Джоли, Кит Харингтон и Сальма Хайек спасают Землю в тизер-трейлере фильма «Вечные» от режиссера «Земли кочевников» и Marvel

По сюжету, Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако, последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.

Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харингтон, Кумэйл Нанджиани, Барри Кеоган, Брайан Тайри Генри, Лия МакХью, Лорен Ридлофф и другие. Мировая премьера «Вечных» запланирована на 28 октября, в российский прокат фильм выйдет 4 ноября 2021 года.