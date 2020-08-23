Кинокомпания Warner Bros.показала первый тизер нового «Бэтмена» от Мэтта Ривза, главную роль в котором исполнил Роберт Паттинсон, — под знаменитую песню группы Nirvana «Something in the Way». Впервые его представили на мероприятии DC FanDome.
Посмотрите первый тизер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли
По сюжету Бэтмен будет исследовать коррупцию в преступном городе Готэм-Сити и то, как она взаимосвязана с богатой и влиятельной семьей Уэйнов. Также ему придется противостоять Загадочнику, который оставляет таинственные послания. Роль злодея исполнит Пол Дано. В супергеройской киноленте появятся Женщина-кошка — ее сыграет Зои Кравиц, Пингвин (Колин Фаррелл) и комиссар Гордон (Джеффри Райт). Фильм не будет историей происхождения Бэтмена, однако покажет всех главных героев на ранних этапах своего развития.
Студия Warner Bros. также опубликовала кадры с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена.
The first look at Robert Pattinson as Bruce Wayne in #TheBatman #DCFanDome pic.twitter.com/sIDQPyQ8WP— Consequence of Sound (@consequence) August 22, 2020
Премьера супергеройской киноленты состоится 25 июня 2021 года. Режиссером стал Мэтт Ривз, снявший такие фильмы, как «Планета обезьян: Революция» и «Монстро». Ранее Мэтт Ривз впервые показал Роберта Паттинсона в образе альтер-эго Брюса Уэйна. На канале Ривза в Vimeo появился видеотест, в котором актер предстает в обличии супергероя.
Напомним, о том, что Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Бэтмена, стало известно в мае 2019 года. По информации некоторых СМИ, в этом артисту помогли сложные роли в различных независимых картинах, где он показывал свое актерское мастерство — таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года. Напутствие будущему супергерою Роберту Паттинсону дал экс-Бэтмен Кристиан Бейл. Спойлер: все дело в ширинке!
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