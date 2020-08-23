Посмотрите первый тизер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли

Премьера супергеройской киноленты состоится 25 июня 2021 года. Режиссером стал Мэтт Ривз, снявший такие фильмы, как «Планета обезьян: Революция» и «Монстро». Ранее Мэтт Ривз впервые показал Роберта Паттинсона в образе альтер-эго Брюса Уэйна. На канале Ривза в Vimeo появился видеотест, в котором актер предстает в обличии супергероя.

Напомним, о том, что Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Бэтмена, стало известно в мае 2019 года. По информации некоторых СМИ, в этом артисту помогли сложные роли в различных независимых картинах, где он показывал свое актерское мастерство — таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года. Напутствие будущему супергерою Роберту Паттинсону дал экс-Бэтмен Кристиан Бейл. Спойлер: все дело в ширинке!