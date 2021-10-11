Билл Мюррей раскрыл название нового фильма Уэса Андерсона

В касте нового фильма Андерсона, помимо Билла Мюррея, заявлены Марго Робби, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Джеффри Райт, Руперт Френд, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Брайан Крэнстон, Хоуп Дэвис и Лив Шрайбер. Детали сюжета пока не сообщаются. «Это обычный актерский состав. Мы снимаем его в Испании, примерно в 45 минутах от Мадрида. Там весело, мы хорошо проводим время», — приводит Screen Daily слова Мюррея.

Напомним, в конце октября в российский прокат выйдет фильм Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас ивнинг сан"». В центре сюжета — французское бюро американской газеты, один из сотрудников которой решает создать собственный журнал The French Dispatch. Главные роли в картине, сценарий к которой Андерсон написал сам, исполнили Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матье Амальрик, Стивен Пак, Билл Мюррей и Оуэн Уилсон.