«Начнем с описок»: посмотрите фрагмент из фильма Уэса Андерсона «Французский вестник» с Фрэнсис МакДорманд и Тимоти Шаламе

Кинокомпания Searchlight показала отрывок из нового фильма Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Лента повествует о французском бюро американской газеты и выйдет на большие экраны уже этой осенью. А пока «начнем с описок».
Действие нового фильма режиссера Уэса Андерсона «Французский диспетчер» разворачивается в 1950-х годах в вымышленном городе во Франции. В центре сюжета — французское бюро американской газеты, один из сотрудников которой решает создать собственный журнал The French Dispatch. Главные роли в картине, сценарий к которой Андерсон написал сам, исполнили Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матье Амальрик, Стивен Пак, Билл Мюррей и Оуэн Уилсон.
В российский прокат фильм «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» выйдет 28 октября 2021 года.
Кадры из фильма предоставлены пресс-службой The Walt Disney Company CIS LLC.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.