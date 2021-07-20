«Начнем с описок»: посмотрите фрагмент из фильма Уэса Андерсона «Французский вестник» с Фрэнсис МакДорманд и Тимоти Шаламе

Действие нового фильма режиссера Уэса Андерсона «Французский диспетчер» разворачивается в 1950-х годах в вымышленном городе во Франции. В центре сюжета — французское бюро американской газеты, один из сотрудников которой решает создать собственный журнал The French Dispatch. Главные роли в картине, сценарий к которой Андерсон написал сам, исполнили Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матье Амальрик, Стивен Пак, Билл Мюррей и Оуэн Уилсон.