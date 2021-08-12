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«Французский вестник» Уэса Андерсона выйдет в российский прокат раньше времени

Disney изменил даты релиза некоторых своих фильмов. Так, новый фильм Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас ивнинг сан"» выйдет в российский прокат на неделю раньше. Ждать осталось недолго!

  • Пресс-служба Disney

Действие нового фильма режиссера Уэса Андерсона «Французский диспетчер» разворачивается в 1950-х годах в вымышленном городе во Франции. В центре сюжета — французское бюро американской газеты, один из сотрудников которой решает создать собственный журнал The French Dispatch. Главные роли в картине, сценарий к которой Андерсон написал сам, исполнили Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Лина Кудри, Джеффри Райт, Матье Амальрик, Стивен Пак, Билл Мюррей и Оуэн Уилсон.

«"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас ивнинг сан" — собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века», — говорят в Disney.

Вот как выглядит график выхода фильмов Disney на ближайшие полгода:

  • 2 сентября 2021 — приключение MARVEL «Шан-Чи и легенда Десяти колец»;
  • 9 сентября 2021 — хоррор «Дом на другой стороне»
  • 21 октября 2021 — комедийная драма «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас ивнинг сан"»
  • 28 октября 2021 — историческая драма «Последняя дуэль»
  • 4 ноября 2021 — эпическое приключение MARVEL «Вечные»
  • 11 ноября 2021 — анимационный фильм «Неисправимый Рон»
  • 25 ноября 2021 — анимационное приключение Disney «Энканто»
  • 9 декабря 2021 — музыкальный фильм «Вестсайдская история»
  • 23 декабря 2021 — сказочное приключение Disney «Последний богатырь: Посланник Тьмы»
  • 13 января 2022 года — шпионский боевик «King's Man: Начало»
  • 20 января 2022 года — триллер «Глубокие воды»
  • 27 января 2022 года — триллер «Аллея кошмаров»
  • 10 февраля 2022 года — триллер «Смерть на Ниле»
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