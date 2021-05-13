Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся на МКС для съемок фильма «Вызов»

Съемки фильма пройдут на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд («Край», «Битва за Севастополь») и Клима Шипенко («Салют-7», «Текст», «Холоп»), в дублирующий экипаж — Алену Мордовину («Триггер», «Ищейка», «Звоните Ди Каприо») и Алексея Дудина («Обратная сторона луны», «Время первых», «Движение вверх»).

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе «Первого канала», все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Им предстоит пройти испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Все это будет показано в эфире «Первого канала».

Художественный фильм «Вызов», совместный проект «Роскосмоса», «Первого канала» и студии Yellow, Black and White — часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры. Планируется, что проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих. Кроме просветительских будет решен ряд новых технических и технологических задач.