Актер Александр Кузнецов исполнит одну из ролей в третьей части «Фантастических тварей»

По словам Молочникова, о том, что Кузнецов исполнит одну из ролей в третьей части франшизы «Фантастические твари», он узнал за два дня до премьеры своего спектакля «Бульба. Пир» в Театре на Малой Бронной. «Саша Кузнецов уехал сниматься в фильме «Фантастические твари» за два дня до премьеры. Я бы сказал, что он повел себя как фантастическая тварь. Как бы повел себя я, еще проверим. Поэтому чего его судить?» — рассказал Молочников в интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала.

Ранее также стало известно, что датский актер Мадс Миккельсен, известный по роли Ганнибала Лектера в телесериале «Ганнибал», заменит Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей». Он исполнит роль Грин-де-Вальда. Премьера третьей части франшизы по вселенной «Гарри Поттера» запланирована на лето 2022 года.

Фильм «Фантастические твари и где они обитают» вышел на большие экраны в ноябре 2016 года. Спин-офф серий фильмов о Гарри Поттере рассказывает о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги. Вторая часть, «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», вышла в 2018 году.