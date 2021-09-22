Александр Роднянский спродюсирует сериал про Павла Дурова

«Как продюсеры премиального контента, мы ориентированы на сотрудничество с лидерами рынка и потому рады возможности сотрудничества с командой платформы Okko. Одним из наших первых совместных проектов станет экранизация бестселлера Николая Кононова «Код Дурова». Изначально мы видели этот материал как основу для полнометражного фильма, но со временем стало очевидно, что история создания социальных сетей ВКонтакте и Телеграм и яркая противоречивая личность самого Павла Дурова точнее соответствуют формату современного сериала», — отметил Роднянский.

Партнерское соглашение будет действовать в течение четырех лет — за это время планируется реализовать не менее восьми проектов.

Напомним, весной 2021 года компания продюсера Александра Роднянского AR Content и «Нон-стоп продакшн» заключили контракт со стриминговым сервисом «КиноПоиск HD» на производство семи сериалов. Уже сейчас известно о работе над тремя проектами — «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики, «Хэдшот» Владимира Битокова и Everybody’s Woman Корнеля Мундруцо и Каты Вебер. Кроме того, Роднянский спродюсирует первый фильм Андрея Звягинцева на английском языке.