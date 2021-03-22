Александр Роднянский спродюсирует семь новых сериалов для российского стриминга

Компания продюсера Александра Роднянского AR Content и «Нон-стоп продакшн» заключили контракт со стриминговым сервисом «КиноПоиск HD» на производство семи сериалов. Уже сейчас известно о работе над тремя проектами — «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики, «Хэдшот» Владимира Битокова и Everybody’s Woman Корнеля Мундруцо и Каты Вебер.
Сериал «Мерзлая земля» снимет Валерия Гай Германика. Это остросюжетная драма, основанная на журналистском расследовании дела Хакасского маньяка. Второй проект, «Хэдшот» Владимира Битокова, станет «сложнопостановочным и дерзким сериалом о современном киберспорте и молодых людях, пытающихся изменить свою жизнь».
Третий проект, англоязычный сериал Everybody’s Woman, история о порноиндустрии XXI века — от призера Венецианского фестиваля и оскаровского номинанта Корнела Мундруцо и сценариста Каты Вебер.
«Способность преодолевать границы и находить своего зрителя за рубежом — главная отличительная черта всех проектов, которые мы планируем развивать. Так же, как приоритетна и работа с талантливыми режиссерами и сценаристами. Зрелыми и молодыми. Готовыми к неконвенциональным творческим решениям, объемным героям, увлекательным и сложным сюжетам», — отметил Роднянский.
Все сериалы рассчитаны как на мировой, так и на отечественный рынок. В России они выйдут эксклюзивно на «КиноПоиск HD».
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