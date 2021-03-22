Александр Роднянский спродюсирует семь новых сериалов для российского стриминга

Сериал «Мерзлая земля» снимет Валерия Гай Германика. Это остросюжетная драма, основанная на журналистском расследовании дела Хакасского маньяка. Второй проект, «Хэдшот» Владимира Битокова, станет «сложнопостановочным и дерзким сериалом о современном киберспорте и молодых людях, пытающихся изменить свою жизнь».

Третий проект, англоязычный сериал Everybody’s Woman, история о порноиндустрии XXI века — от призера Венецианского фестиваля и оскаровского номинанта Корнела Мундруцо и сценариста Каты Вебер.

«Способность преодолевать границы и находить своего зрителя за рубежом — главная отличительная черта всех проектов, которые мы планируем развивать. Так же, как приоритетна и работа с талантливыми режиссерами и сценаристами. Зрелыми и молодыми. Готовыми к неконвенциональным творческим решениям, объемным героям, увлекательным и сложным сюжетам», — отметил Роднянский.

Все сериалы рассчитаны как на мировой, так и на отечественный рынок. В России они выйдут эксклюзивно на «КиноПоиск HD».