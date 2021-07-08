Александр Роднянский спродюсирует первый фильм Андрея Звягинцева на английском языке

Режиссер Андрей Звягинцев снимет свой первый фильм на английском языке. Продюсером картины, которая получила рабочее название What Happens, выступит Александр Роднянский. Он уже работал с режиссером над «Левиафаном», «Еленой» и «Нелюбовью».
Александр Роднянский
О новом фильме Андрея Звягинцева:
После фильма «Нелюбовь» у нас возникла пауза в рабочих отношениях. Это породило некое количество слухов о нашем разладе, несмотря на то, что и я, и Андрей их всегда опровергали. Я всегда полагал период нашего сотрудничества, продолжавшегося почти 10 лет, одним из самых важных и интересных в моей жизни.
Так вот, пауза закончилась — мы приступили к обсуждению следующего фильма. Он будет называться What Happens. Пусть вас не смущает английское название (оно рабочее). Дело в том, что What Happens станет первым англоязычным фильмом Андрея Звягинцева.
Мы в свое время много обсуждали возможность создания англоязычной картины, ведь нам предлагали проекты голливудские студии и тамошние кинозвезды. Но итог этих обсуждений был всегда один — мы отказывались. Причина очевидна: Андрей — автор особого дарования, он не может снимать историю, которую не чувствует, не понимает её героев досконально.
Но... у него родился замысел, для которого английский язык органичен. Так, кстати, было и с «Еленой», которая поначалу была написана Звягинцевым и Негиным как англоязычная история. Но трансформировалась в мною любимый фильм о Москве. Думаю, новый замысел осуществится на английском. История того стоит.
По словам Роднянского, английский язык не испортит грядущую картину — «несмотря на смену языка, это фильм Андрея Звягинцева». Зрителей ждет «семейная драма о расставании, о любви и нелюбви, сочувствии и его отсутствии, эмпатии и одиночестве, судьбе и предназначении». «Это тонкое размышление о ценностях человеческой жизни. С загадкой, атмосферой и метафорой. Очень Звягинцев», — резюмировал продюсер.
Напомним, ранее компания продюсера Александра Роднянского AR Content и «Нон-стоп продакшн» заключили контракт со стриминговым сервисом «КиноПоиск HD» на производство семи сериалов. Уже сейчас известно о работе над тремя проектами — «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики, «Хэдшот» Владимира Битокова и Everybody’s Woman Корнеля Мундруцо и Каты Вебер.
Также Роднянский анонсировал еще два проекта, над которыми он будет работать — это фильм Кантемира Балагова «Моника», которым режиссер займется после съемок пилотных эпизодов сериала The Last of Us, и картина Годфри Реджо Neooonowww. Последнюю Роднянский будет продюсировать вместе со Стивеном Содербергом.
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