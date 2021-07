Александр Роднянский спродюсирует первый фильм Андрея Звягинцева на английском языке

О новом фильме Андрея Звягинцева:

После фильма «Нелюбовь» у нас возникла пауза в рабочих отношениях. Это породило некое количество слухов о нашем разладе, несмотря на то, что и я, и Андрей их всегда опровергали. Я всегда полагал период нашего сотрудничества, продолжавшегося почти 10 лет, одним из самых важных и интересных в моей жизни.

Так вот, пауза закончилась — мы приступили к обсуждению следующего фильма. Он будет называться What Happens. Пусть вас не смущает английское название (оно рабочее). Дело в том, что What Happens станет первым англоязычным фильмом Андрея Звягинцева.

Мы в свое время много обсуждали возможность создания англоязычной картины, ведь нам предлагали проекты голливудские студии и тамошние кинозвезды. Но итог этих обсуждений был всегда один — мы отказывались. Причина очевидна: Андрей — автор особого дарования, он не может снимать историю, которую не чувствует, не понимает её героев досконально.

Но... у него родился замысел, для которого английский язык органичен. Так, кстати, было и с «Еленой», которая поначалу была написана Звягинцевым и Негиным как англоязычная история. Но трансформировалась в мною любимый фильм о Москве. Думаю, новый замысел осуществится на английском. История того стоит.