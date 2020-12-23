HBO Max выпустят седьмой сезон «Секса в большом городе»

Съемки третьего фильма культового «Секса в большом городе» обсуждались неоднократно, но теперь HBO Max вплотную приблизились к возрождению сериала — об это сообщает TVLine. Компания готовится к сделке по созданию новых лимитированных серий, рассказывающих о продолжении историй Керри, Шарлотты и Миранды. Увы, без Саманты. Актриса Ким Кэтролл не раз публично отказывалась от участия в проекте и возвращения к своей роли. Съемки седьмого сезона — не исключение.