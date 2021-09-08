Красная или синяя? Выберите таблетку и посмотрите первые тизер-трейлеры фильма «Матрица: Воскрешение»

В Сети появился сайт thechoiceisyours.whatisthematrix.com, на котором предлагают выбрать таблетку — красная или синяя? Настало время проснуться и посмотреть первые тизер-трейлеры фильма «Матрица: Воскрешение»!
Все, что предлагает сайт, выбрать таблетку — красную или синюю. При выборе красной автоматически включается видеоролик, в котором голос произносит: «Настал момент узнать, что на самом деле реально. Ты думаешь, сейчас 09:03, но это очень далеко от правды. Может быть это первый день, когда ты по-настоящему жив. Но если ты действительно этого хочешь — придется бороться».
Выбирая синюю, реальность меняется: «Ты помнишь, как здесь оказался? Ты потерял способность отличать реальность от вымысла. Что действительно реально, так это здесь и сейчас, 09:03. Все остальное — просто твой разум, играющий с тобой злую шутку. Плохо дело, если фантазии начинают нам угрожать. Мы ведь не хотим, чтобы кто-то пострадал?».
Время, которое упоминается в роликах, синхронизируется со временем, установленным пользователем на устройстве. А сами тизеры являются промо полноценного трейлера фильма «Матрица: Воскрешение», который появится в Сети завтра, 9 сентября.
Главные роли в продолжении культовой саги «Матрица» исполнили Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Кристина Риччи, Джессика Хенвик, Эллен Холлман, Приянка Чопра Джонас, Джонатан Грофф, Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт Смит и другие. Режиссером и сценаристом и продюсером выступила Лана Вачовски. Warner Bros. уже раскрыла подробности продолжения.
«Матрица: Воскрешение» выйдет в мировой прокат 15 декабря, в России фильм покажут на день позже — 16 декабря. Цифровой релиз состоится на стриминговой платформе HBO Max 22 декабря 2021 года.
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