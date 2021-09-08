Красная или синяя? Выберите таблетку и посмотрите первые тизер-трейлеры фильма «Матрица: Воскрешение»

Все, что предлагает сайт, выбрать таблетку — красную или синюю. При выборе красной автоматически включается видеоролик, в котором голос произносит: «Настал момент узнать, что на самом деле реально. Ты думаешь, сейчас 09:03, но это очень далеко от правды. Может быть это первый день, когда ты по-настоящему жив. Но если ты действительно этого хочешь — придется бороться».

Выбирая синюю, реальность меняется: «Ты помнишь, как здесь оказался? Ты потерял способность отличать реальность от вымысла. Что действительно реально, так это здесь и сейчас, 09:03. Все остальное — просто твой разум, играющий с тобой злую шутку. Плохо дело, если фантазии начинают нам угрожать. Мы ведь не хотим, чтобы кто-то пострадал?».

Время, которое упоминается в роликах, синхронизируется со временем, установленным пользователем на устройстве. А сами тизеры являются промо полноценного трейлера фильма «Матрица: Воскрешение», который появится в Сети завтра, 9 сентября.