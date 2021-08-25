Четвертая часть фильма «Матрица» получила официальное название «Матрица: Воскрешение». Киностудия Warner Bros. Pictures показала трейлер продолжения на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе. В открытом доступе его еще нет, зато есть аннотация — рассказываем, чего ждать от фильма.
Презентация четвертой части «Матрицы» прошла в минувший вторник на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе. Warner Bros. показала трейлер фильма — видеоролика пока нет в открытом доступе, однако в сети уже есть подробные описания от журналистов. Фильм выйдет в широкий прокат под названием «Матрица: Воскрешение».
Трейлер начинается с того, что герой Киану Ривза Томас Андерсон разговаривает со своим психотерапевтом. Он спрашивает, сошел ли с ума, на что врач отвечает: «Мы здесь так не говорим». Затем Андерсон переносится в кафе, где сидит с Тринити в исполнении актрисы Керри-Энн Мосс — они не помнят события из предыдущих трех частей и не знают друг друга. Позже герой Киану Ривза принимает таблетки и встречается с некой женщиной. Она приглашает его следовать за ней, если тот хочет получить ответы на свои вопросы.
Главные роли в продолжении культовой саги исполнят Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Кристина Риччи, Джессика Хенвик, Эллен Холлман, Приянка Чопра Джонас, Джонатан Грофф, Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт Смит и другие. Режиссером и сценаристом и продюсером выступила Лана Вачовски.
«Матрица: Воскрешение» выйдет в мировой прокат 15 декабря, в России фильм покажут на день позже — 16 декабря. Цифровой релиз состоится на стриминговой платформе HBO Max 22 декабря 2021 года.
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Напомним, о том, что сестры Лоуренс и Эндрю Вачовски будут снимать продолжение «Матрицы», стало известно в 2016 году — грядущие ленты выйдут в формате 3D. Планируется снять четвертую и пятую части, они напрямую будут связаны с первой трилогией, в которую также входят ленты «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Главную роль в картине предложили сыграть Киану Ривзу.
Творческий дуэт сестер Вачовски получил известность после создания фантастической трилогии «Матрица», в процессе которого они выступили режиссерами, исполнительными продюсерами и сценаристами — первая часть вышла на большие экраны в 1999 году. «Матрица: перезагрузка» и «Матрица: революция» вышли в 2003 году. В трилогии рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации. Посмотрите первые кадры со съемочной площадки продолжения «Матрицы».
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