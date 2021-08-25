Презентация четвертой части «Матрицы» прошла в минувший вторник на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе. Warner Bros. показала трейлер фильма — видеоролика пока нет в открытом доступе, однако в сети уже есть подробные описания от журналистов. Фильм выйдет в широкий прокат под названием «Матрица: Воскрешение».

Трейлер начинается с того, что герой Киану Ривза Томас Андерсон разговаривает со своим психотерапевтом. Он спрашивает, сошел ли с ума, на что врач отвечает: «Мы здесь так не говорим». Затем Андерсон переносится в кафе, где сидит с Тринити в исполнении актрисы Керри-Энн Мосс — они не помнят события из предыдущих трех частей и не знают друг друга. Позже герой Киану Ривза принимает таблетки и встречается с некой женщиной. Она приглашает его следовать за ней, если тот хочет получить ответы на свои вопросы.

Главные роли в продолжении культовой саги исполнят Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Кристина Риччи, Джессика Хенвик, Эллен Холлман, Приянка Чопра Джонас, Джонатан Грофф, Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт Смит и другие. Режиссером и сценаристом и продюсером выступила Лана Вачовски.

«Матрица: Воскрешение» выйдет в мировой прокат 15 декабря, в России фильм покажут на день позже — 16 декабря. Цифровой релиз состоится на стриминговой платформе HBO Max 22 декабря 2021 года.

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