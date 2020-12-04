«Дюна», четвертая часть «Матрицы» и другие новые фильмы Warner Bros. выйдут одновременно в кинотеатрах и на HBO Max

«Никто не хочет вернуть фильмы на большой экран больше, чем мы. Мы знаем, что новый контент — это жизненная сила кинотеатров, но мы должны уравнять все это с реальностью: большинство кинотеатров в США, скорее всего, будут работать на пониженной мощности в течение всего 2021 года», — приводит Variety слова главы WarnerMedia Энн Сарнофф.

В 2021 году Warner Bros. планирует выпустить 17 новых фильмов. Все они выйдут одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. Ленты будут доступны подписчикам в течение 31 дня, после чего их временно уберут из каталога. Вот когда ждать премьер:

«Мортал Комбат» — 15 января,

«Мелочи» — 29 января,

«Том и Джерри» — 5 марта,

«Множественные святые Ньюарка» — 12 марта,

«Воспоминание» — 16 апреля,

«Годзилла против Конга» — 21 мая,

«Заклятие 3: По воле дьявола» — 4 июня,

«На высоте мечты» — 18 июня,

«Космический джем: Новое поколение» — 16 июля,

«Отряд самоубийц» — 6 августа,

«Дюна» — 1 октября,

«Элвис» — 5 ноября,

«Король Ричард» — 19 ноября,

«Матрица» — 22 декабря.

Напомним, киностудии продолжают переносить выходы своих новых фильмов из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Warner Bros. Pictures перенесла выход фильма Дени Вильнева «Дюна» с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях на 2021 год, а также фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном — на 2022 год. Новую дату премьеры назвали и для четвертой части «Матрицы» Ланы Вачовски.