«Дюна», четвертая часть «Матрицы» и другие новые фильмы Warner Bros. выйдут одновременно в кинотеатрах и на HBO Max

«Дюна» Дени Вильнева с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях, четвертая часть «Матрицы» и другие новые фильмы Warner Bros. выйдут одновременно в кинотеатрах и на HBO Max. Такое решение киностудия приняла как временное в ответ на глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса.
«Никто не хочет вернуть фильмы на большой экран больше, чем мы. Мы знаем, что новый контент — это жизненная сила кинотеатров, но мы должны уравнять все это с реальностью: большинство кинотеатров в США, скорее всего, будут работать на пониженной мощности в течение всего 2021 года», — приводит Variety слова главы WarnerMedia Энн Сарнофф.
В 2021 году Warner Bros. планирует выпустить 17 новых фильмов. Все они выйдут одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. Ленты будут доступны подписчикам в течение 31 дня, после чего их временно уберут из каталога. Вот когда ждать премьер:
- «Мортал Комбат» — 15 января,
- «Мелочи» — 29 января,
- «Том и Джерри» — 5 марта,
- «Множественные святые Ньюарка» — 12 марта,
- «Воспоминание» — 16 апреля,
- «Годзилла против Конга» — 21 мая,
- «Заклятие 3: По воле дьявола» — 4 июня,
- «На высоте мечты» — 18 июня,
- «Космический джем: Новое поколение» — 16 июля,
- «Отряд самоубийц» — 6 августа,
- «Дюна» — 1 октября,
- «Элвис» — 5 ноября,
- «Король Ричард» — 19 ноября,
- «Матрица» — 22 декабря.
Напомним, киностудии продолжают переносить выходы своих новых фильмов из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Warner Bros. Pictures перенесла выход фильма Дени Вильнева «Дюна» с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях на 2021 год, а также фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном — на 2022 год. Новую дату премьеры назвали и для четвертой части «Матрицы» Ланы Вачовски.
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