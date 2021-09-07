СМИ: На Netflix появится сериал с Александром Петровым

Как сообщается, в сериале снимется актер Александр Петров. По сюжету, его герой ставит в тюрьме спектакль с заключенными.

В проекте будут задействованы режиссеры Эдуард Оганесян («Чики») и Алексей Камынин («Хандра»). Продюсерами выступят президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures Федор Бондарчук и сооснователь «Водорода» Михаил Врубель. Съемки запланированы на эту осень.

Напомним, первым российским сериалом для Netflix станет «Анна К» — современная интерпретация романа Льва Толстого, в которой Каренина — светская львица и жена будущего губернатора Петербурга. Анну Каренину сыграет актриса Светлана Ходченкова. На роль Алексея Каренина утвержден Федор Бондарчук, а Вронского сыграет актер Роман Васильев.