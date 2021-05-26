Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом российском сериале от Netflix

По сюжету, Анна Каренина — светская львица и жена будущего губернатора Петербурга. Она заводит роман с наследником алюминиевой империи Вронским. Их отношения быстро выходят из-под контроля и угрожают социальному положению героев. Действие драмы развернется «между космополитичной Москвой, историческим Санкт-Петербургом и суровой реальностью российской деревни».

Режиссером первого российского сериала от Netflix выступят создатели «Перевала Дятлова» Валерий Федорович и Евгений Никишов, авторы «Колл-центра» Наташа Меркулова и Алексей Чупов, сценарий напишет Роман Кантор. Производством проекта займется студия 1-2-3 Production («Гоголь», «Обычная женщина», «Перевал Дятлова»). Даты выхода сериала пока не утверждены. Съемки пройдут в Москве и Петербурге.

Напомним, о том, что стриминговый сервис Netflix впервые заказал производство сериалов у российских продюсеров, стало известно в марте 2021 года. Пока что это четыре-пять проектов — в том числе современная «Анна Каренина» и драматическая история о 90-х.