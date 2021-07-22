Стартовали съемки первого российского сериала от Netflix «Анна К». Рассказываем, кто исполнит в нем главные роли.
«Анна К» станет современной интерпретацией романа Льва Толстого, в котором Каренина — светская львица и жена будущего губернатора Петербурга. Анну Каренину в первом российском сериале от Netflix сыграет актриса Светлана Ходченкова. На роль Алексея Каренина утвержден Федор Бондарчук.
Роль Дарьи (Долли) Облонской исполнит Юля Александрова, Степана (Стива) Облонского — Гоша Куценко. В образе Константина Левина предстанет герой июльской обложки «Собака.ru» Юра Борисов, Екатерины (Кити) Щербацкой — Даша Верещагина. Писатель Александр Цыпкин исполнит роль Сергея Кознышева, а актриса Татьяна Догилева — Агафьи Михайловны.
По сюжету, Анна Каренина — светская львица и жена будущего губернатора Петербурга. Она заводит роман с наследником алюминиевой империи Вронским. Их отношения быстро выходят из-под контроля и угрожают социальному положению героев. Действие драмы развернется «между космополитичной Москвой, историческим Санкт-Петербургом и суровой реальностью российской деревни».
Режиссером первого российского сериала от Netflix выступят создатели «Перевала Дятлова» Валерий Федорович и Евгений Никишов, авторы «Колл-центра» Наташа Меркулова и Алексей Чупов, сценарий напишет Роман Кантор. Производством проекта займется студия 1-2-3 Production («Гоголь», «Обычная женщина», «Перевал Дятлова»). Даты выхода сериала пока не утверждены. Съемки пройдут в Москве и Петербурге.
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