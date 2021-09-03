Вышел трейлер фильма «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым в главной роли

По сюжету мелодрамы студентка из Финляндии (Сейди Хаарла) садится в поезд «Москва-Мурманск», «пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви».

По воле случая девушке приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером (Юрой Борисовым). И далее случайное соседство «помогает обоим пассажирам осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям».

В Каннах лента режиссера Юхо Куосманена взяла две награды, в том числе Гран-при жюри Каннского фестиваля. Критики называют эту картину «русским «Титаником» и «самым душевным фильмом кинофестиваля».

Ранее «Собака.ru» пообщалась с актером Юрой Борисовым о корнях, кино и русском характере, а заодно полили грядки, искупались в озере Кукушкинское и попробовали локальное костеревское пиво с вяленым желтохвостиком.