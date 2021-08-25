Кто они — главные молодые актеры России прямо сейчас? Опубликован рейтинг

При составлении рейтинга учитывалось количество проектов, в которых актеры принимали участие, количество главных ролей, степень участия актера в рекламных кампаниях фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы фильмов, востребованность проектов в онлайн-кинотеатрах, а также попадание фильма с тем или иным актером на верхние позиции рейтингов телеканалов.

В расчет рейтинга брались ленты, выходившие в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021-го и собравшие более 10 миллионов рублей. Также учитывались различные многосерийные проекты, выпускаемые на стриминговых платформах за тот же период или в телеэфир за полугодие.

Топ-10 списка выглядит так: