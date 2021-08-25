Кто они — главные молодые актеры России прямо сейчас? Опубликован рейтинг

Кто они — главные молодые актеры России прямо сейчас? Издание «Бюллетень кинопрокатчика» составило рейтинг. Публикуем список из десяти героев экрана.
При составлении рейтинга учитывалось количество проектов, в которых актеры принимали участие, количество главных ролей, степень участия актера в рекламных кампаниях фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы фильмов, востребованность проектов в онлайн-кинотеатрах, а также попадание фильма с тем или иным актером на верхние позиции рейтингов телеканалов.
В расчет рейтинга брались ленты, выходившие в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021-го и собравшие более 10 миллионов рублей. Также учитывались различные многосерийные проекты, выпускаемые на стриминговых платформах за тот же период или в телеэфир за полугодие.
Топ-10 списка выглядит так:
- Александр Петров (32)
- Милош Бикович (33)
- Кирилл Нагиев (31)
- Павел Прилучный (33)
- Юра Борисов (28)
- Виктор Хориняк (31)
- Иван Янковский (30)
- Семен Трескунов (21)
- Борис Дергачев (30)
- Алексей Демидов (33)
«Бюллетень кинопрокатчика»
Об актере и герое июльской обложки «Собака.ru» Юре Борисове:
Как известно, в нашей индустрии нередко рост востребованности актеров похож на волну, сметающую все на своем пути. После стахановских подвигов Данилы Козловского, Александра Петрова и Александра Кузнецова настало время Юры Борисова. Уже без малого пару лет внимательные зрители встречают его едва ли не в каждом втором модном или потенциально успешном фильме или сериале. И учитывая, что на последнем Каннском фестивале картин с участием актера было сразу две, а совсем скоро в Венеции состоится премьера многими ожидаемого проекта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», то можно констатировать, что волна имени Юры Борисова далека от того, чтобы схлынуть. У него максимально возможная медийность (впрочем, как и у многих его коллег по цеху), второй по величине показатель посещаемости картин, приличные данные востребованности проектов на онлайн-сервисах, а также самый высокий балл за наградные достижения. Он удостоился номинаций на национальные кинопремии в фильмах «Бык» и «Серебряные коньки» и получил «Золотого орла» за исполнение роли Калашникова в одноименном проекте Константина Буслова.
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