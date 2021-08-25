18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы

Кто они — главные молодые актеры России прямо сейчас? Опубликован рейтинг

Кто они — главные молодые актеры России прямо сейчас? Издание «Бюллетень кинопрокатчика» составило рейтинг. Публикуем список из десяти героев экрана. 

  • Юра Борисов

  • Кирилл Нагиев

При составлении рейтинга учитывалось количество проектов, в которых актеры принимали участие, количество главных ролей, степень участия актера в рекламных кампаниях фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы фильмов, востребованность проектов в онлайн-кинотеатрах, а также попадание фильма с тем или иным актером на верхние позиции рейтингов телеканалов.

В расчет рейтинга брались ленты, выходившие в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021-го и собравшие более 10 миллионов рублей. Также учитывались различные многосерийные проекты, выпускаемые на стриминговых платформах за тот же период или в телеэфир за полугодие.

Топ-10 списка выглядит так:

  1. Александр Петров (32)
  2. Милош Бикович (33)
  3. Кирилл Нагиев (31)
  4. Павел Прилучный (33)
  5. Юра Борисов (28)
  6. Виктор Хориняк (31)
  7. Иван Янковский (30)
  8. Семен Трескунов (21)
  9. Борис Дергачев (30)
  10. Алексей Демидов (33)

«Бюллетень кинопрокатчика»

Об актере и герое июльской обложки «Собака.ru» Юре Борисове:

Как известно, в нашей индустрии нередко рост востребованности актеров похож на волну, сметающую все на своем пути. После стахановских подвигов Данилы Козловского, Александра Петрова и Александра Кузнецова настало время Юры Борисова. Уже без малого пару лет внимательные зрители встречают его едва ли не в каждом втором модном или потенциально успешном фильме или сериале. И учитывая, что на последнем Каннском фестивале картин с  участием актера было сразу две, а совсем скоро в Венеции состоится премьера многими ожидаемого проекта Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», то можно констатировать, что волна имени Юры Борисова далека от того, чтобы схлынуть. У него максимально возможная медийность (впрочем, как и у многих его коллег по цеху), второй по величине показатель посещаемости картин, приличные данные востребованности проектов на онлайн-сервисах, а  также самый высокий балл за наградные достижения. Он удостоился номинаций на национальные кинопремии в фильмах «Бык» и «Серебряные коньки» и получил «Золотого орла» за исполнение роли Калашникова в одноименном проекте Константина Буслова.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты