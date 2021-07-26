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Венецианский кинофестиваль объявил программу 78-го сезона. Два из трех российских фильма — с Юрой Борисовым в главной роли

Венецианский кинофестиваль объявил программу 2021 года. В рамках 78-го сезона, который стартует 1 сентября, покажут три российских фильма — в том числе «Капитан Волконогов бежал» и «Мама, я дома» с героем июльской обложки «Собака.ru» Юрой Борисовым в главной роли.

В рамках 78-го Венецианского кинофестиваля Россия будет представлена сразу в двух программах. В основном конкурсе покажут фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в главной роли, в рамках программы «Горизонты EXTRA» — работу ученика Александра Сокурова Владимира Битокова «Мама, я дома» также с Борисовым, Ксенией Раппопорт, Екатериной Шумаковой и Александром Горчилиным.

Также в рамках кинофестиваля состоится мировая премьера полнометражного фильма Екатерины Селенкиной «Обходные пути», который вошел в программу 36-й Венецианской недели критики.

Фильмом открытия станет драма Педро Альмодовара «Параллельные матери», продолжат ее картины Паоло Соррентино, Джейн Кэмпион и Аны Лили Амирпур, режиссерский дебют «Потерянная дочь» Мэгги Джилленхол и «Спенсер» Пабло Ларраина. Закроет кинофестиваль лента Il Bambino Nascosto режиссера Роберто Андо.

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября на острове Лидо. Его жюри возглавит Пон Джун-хо, получивший в 2020 году «Оскар» за фильм «Паразиты».

Основной конкурс:

  • «Параллельные матери», режиссер Педро Альмодовар
  • «Мона Лиза и Кровавая Луна», режиссер Ана Лили Амирпур
  • «Другой мир», режиссер Стефан Бризе
  • «Сила собаки», режиссер Джейн Кэмпион
  • «Латинская Америка», режиссер Дамиано Д’Инноченцо, Фабио Д'Инноченцо
  • «Событий», режиссер Одри Диван
  • «Официальный конкурс», режиссер Гастон Дюпра, Мариано Кон
  • «Дыра», режиссер Микеланджело Фраммартино
  • Sundown, режиссер Мишель Франко
  • «Потерянные иллюзии», режиссер Ксавье Джанноли
  • «Потерянная дочь», режиссер Мэгги Джилленхол
  • «Спенсер», режиссер Пабло Ларраин
  • Freaks Out, режиссер Габриэль Майнетти
  • Qui Rido Io, режиссер Марио Мартоне
  • On The Job: The Missing 8, режиссер Эрик Матти
  • Leave No Traces, Jan P. Matuszyski
  • «Капитан Волконогов бежал», режиссер Наташа Меркулова, Алексей Чупов
  • «Холодный расчет», режиссер Пол Шредер
  • «Рука Бога», режиссер Паоло Соррентино
  • Reflection, режиссер Валентин Васянович
  • La Caja, режиссер Лоренсо Вигас

Вне конкурса:

  • Il Bambino Nascosto, режиссер Роберто Андо (фильм закрытия)
  • Les Choses Humaines, режиссер Иван Атталь
  • Ariaferma, режиссер Леонардо Ди Костанзо
  • «Хэллоуин убивает», режиссер Дэвид Гордон Грин
  • «Католическая школа», режиссер Стефано Мордини
  • Old Hnery, режиссер Потси Пончироли
  • «Последняя дуэль», режиссер Ридли Скотт
  • «Дюна», режиссер Дени Вильнёв
  • «Прошлой ночью в Сохо», режиссер Эдгар Райт
  • «Сцены из супружеской жизни», режиссер Хагай Леви

«Горизонты EXTRA»

  • Les Promesses, режиссер Томас Круитхоф
  • Atlantide, режиссер Юри Анкарани
  • Miracle, режиссер Богдан Джордж Апетри
  • «Пилигримы», режиссер Лауринас Барейша
  • Il Paradiso Del Pavone, режиссер Лаура Биспури
  • The Falls, режиссер Чун Мунхун
  • El Hoyo en la Cerca, режиссер Хоакин дель Пасо
  • Amira, режиссер Мохамед Диаб
  • A Plein Temps, режиссер Эрик Гравель
  • 107 Mothers, режиссер Петер Керекеш
  • Vera Dreams of the Sea, режиссер Калтрина Красники
  • White Building, режиссер Кавич Неанг
  • Anatomy of Time, режиссер Джакравал Нилтхамронг
  • El Otro Tom, режиссер Родриго Пла и Лаура Сантульо
  • El Gran Movimiento, режиссер Киро Руссо
  • Once Upon a Time in Calcutta, режиссер Адитья Викрам Сенгупта
  • Rhino, режиссер Олег Сенцов
  • «Правда обо мне», режиссер Гарри Вутлифф
  • Inu-Oh, режиссер Масааки Юаса
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