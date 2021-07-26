Венецианский кинофестиваль объявил программу 78-го сезона. Два из трех российских фильма — с Юрой Борисовым в главной роли

Венецианский кинофестиваль объявил программу 2021 года. В рамках 78-го сезона, который стартует 1 сентября, покажут три российских фильма — в том числе «Капитан Волконогов бежал» и «Мама, я дома» с героем июльской обложки «Собака.ru» Юрой Борисовым в главной роли.
В рамках 78-го Венецианского кинофестиваля Россия будет представлена сразу в двух программах. В основном конкурсе покажут фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в главной роли, в рамках программы «Горизонты EXTRA» — работу ученика Александра Сокурова Владимира Битокова «Мама, я дома» также с Борисовым, Ксенией Раппопорт, Екатериной Шумаковой и Александром Горчилиным.
Также в рамках кинофестиваля состоится мировая премьера полнометражного фильма Екатерины Селенкиной «Обходные пути», который вошел в программу 36-й Венецианской недели критики.
Фильмом открытия станет драма Педро Альмодовара «Параллельные матери», продолжат ее картины Паоло Соррентино, Джейн Кэмпион и Аны Лили Амирпур, режиссерский дебют «Потерянная дочь» Мэгги Джилленхол и «Спенсер» Пабло Ларраина. Закроет кинофестиваль лента Il Bambino Nascosto режиссера Роберто Андо.
78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября на острове Лидо. Его жюри возглавит Пон Джун-хо, получивший в 2020 году «Оскар» за фильм «Паразиты».
Основной конкурс:
- «Параллельные матери», режиссер Педро Альмодовар
- «Мона Лиза и Кровавая Луна», режиссер Ана Лили Амирпур
- «Другой мир», режиссер Стефан Бризе
- «Сила собаки», режиссер Джейн Кэмпион
- «Латинская Америка», режиссер Дамиано Д’Инноченцо, Фабио Д'Инноченцо
- «Событий», режиссер Одри Диван
- «Официальный конкурс», режиссер Гастон Дюпра, Мариано Кон
- «Дыра», режиссер Микеланджело Фраммартино
- Sundown, режиссер Мишель Франко
- «Потерянные иллюзии», режиссер Ксавье Джанноли
- «Потерянная дочь», режиссер Мэгги Джилленхол
- «Спенсер», режиссер Пабло Ларраин
- Freaks Out, режиссер Габриэль Майнетти
- Qui Rido Io, режиссер Марио Мартоне
- On The Job: The Missing 8, режиссер Эрик Матти
- Leave No Traces, Jan P. Matuszyski
- «Капитан Волконогов бежал», режиссер Наташа Меркулова, Алексей Чупов
- «Холодный расчет», режиссер Пол Шредер
- «Рука Бога», режиссер Паоло Соррентино
- Reflection, режиссер Валентин Васянович
- La Caja, режиссер Лоренсо Вигас
Вне конкурса:
- Il Bambino Nascosto, режиссер Роберто Андо (фильм закрытия)
- Les Choses Humaines, режиссер Иван Атталь
- Ariaferma, режиссер Леонардо Ди Костанзо
- «Хэллоуин убивает», режиссер Дэвид Гордон Грин
- «Католическая школа», режиссер Стефано Мордини
- Old Hnery, режиссер Потси Пончироли
- «Последняя дуэль», режиссер Ридли Скотт
- «Дюна», режиссер Дени Вильнёв
- «Прошлой ночью в Сохо», режиссер Эдгар Райт
- «Сцены из супружеской жизни», режиссер Хагай Леви
«Горизонты EXTRA»
- Les Promesses, режиссер Томас Круитхоф
- Atlantide, режиссер Юри Анкарани
- Miracle, режиссер Богдан Джордж Апетри
- «Пилигримы», режиссер Лауринас Барейша
- Il Paradiso Del Pavone, режиссер Лаура Биспури
- The Falls, режиссер Чун Мунхун
- El Hoyo en la Cerca, режиссер Хоакин дель Пасо
- Amira, режиссер Мохамед Диаб
- A Plein Temps, режиссер Эрик Гравель
- 107 Mothers, режиссер Петер Керекеш
- Vera Dreams of the Sea, режиссер Калтрина Красники
- White Building, режиссер Кавич Неанг
- Anatomy of Time, режиссер Джакравал Нилтхамронг
- El Otro Tom, режиссер Родриго Пла и Лаура Сантульо
- El Gran Movimiento, режиссер Киро Руссо
- Once Upon a Time in Calcutta, режиссер Адитья Викрам Сенгупта
- Rhino, режиссер Олег Сенцов
- «Правда обо мне», режиссер Гарри Вутлифф
- Inu-Oh, режиссер Масааки Юаса
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