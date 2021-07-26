Венецианский кинофестиваль объявил программу 78-го сезона. Два из трех российских фильма — с Юрой Борисовым в главной роли

В рамках 78-го Венецианского кинофестиваля Россия будет представлена сразу в двух программах. В основном конкурсе покажут фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в главной роли, в рамках программы «Горизонты EXTRA» — работу ученика Александра Сокурова Владимира Битокова «Мама, я дома» также с Борисовым, Ксенией Раппопорт, Екатериной Шумаковой и Александром Горчилиным.

Также в рамках кинофестиваля состоится мировая премьера полнометражного фильма Екатерины Селенкиной «Обходные пути», который вошел в программу 36-й Венецианской недели критики.

Фильмом открытия станет драма Педро Альмодовара «Параллельные матери», продолжат ее картины Паоло Соррентино, Джейн Кэмпион и Аны Лили Амирпур, режиссерский дебют «Потерянная дочь» Мэгги Джилленхол и «Спенсер» Пабло Ларраина. Закроет кинофестиваль лента Il Bambino Nascosto режиссера Роберто Андо.

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября на острове Лидо. Его жюри возглавит Пон Джун-хо, получивший в 2020 году «Оскар» за фильм «Паразиты».