Netflix выпустил первый тизер-трейлер фильма Паоло Соррентино «Рука Бога»

Фильм расскажет о семье Скиза, в которой растет мальчик Фабиетто (Филиппо Скотти). Действие картины разворачивается в неспокойном Неаполе 1980-х годов. Жизнь подростка меняется, когда в его город приезжает легенда футбола Диего Марадона.

Соррентино возвращается в свой родной город, чтобы рассказать свою самую личную историю, историю судьбы и семьи, спорта и кино, любви и потерь.

Помимо Скотти в картине сыграли Тони Сервилло (Саверио Скиза), Тереза Сапонанджело (Мария Скиза) и другие. Премьера ленты состоится 2 сентября на Венецианском кинофестивале. Затем его покажут в Италии 24 ноября, а во всем остальном мире фильм будет выходить с 3 декабря. С середины декабря «Руку Бога» можно будет посмотреть и на Netflix.

Ранее выходил тизер нового фильма оскароносного режиссера Паоло Соррентино «Loro», посвященного бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони. Помимо этого Венецианский кинофестиваль объявил программу 2021 года. На нем будет показана картина мастера. В рамках 78-го сезона фестиваля, который стартует 1 сентября, также покажут и три российских фильма — в том числе «Капитан Волконогов бежал» и «Мама, я дома» с героем июльской обложки «Собака.ru» Юрой Борисовым в главной роли.