В Выборге пройдет российский кинофестиваль «Окно в Европу». Список конкурсантов 2021 года

С 27 августа по 2 сентября 2020 года в Выборге пройдет XXIХ Фестиваль российского кино «Окно в Европу». В конкурсную программу вошли 11 игровых картин, среди которых – один дебют, три фильма представлены режиссерами, которые выпускают свой второй полнометражный игровой фильм, а также работы опытных авторов. На фестивале также покажут 18 неигровых фильма и 33 анимационные картины.
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Фильм открытия фестиваля «Дело» режиссера Алексея Германа-мл.
В жюри конкурса игрового кино вошли: Лариса Садилова (председатель), Юрий Обухов, Дарья Жовнер, Дмитрий Муляр и Дмитрий Савельев. Неигровое кино будут оценивать Олеся Фокина, Евгения Леонова и Денис Ковалевский. В состав жюри анимационных лент вошли: Алексей Алексеев, Юрий Назаров и Софья Кравцова.
Фильмом открытия фестиваля станет новая работа режиссера Алексея Германа-мл. «Дело». В июле эту картину представили в программе «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля. Документальную программу начнет короткометражный фильм режиссера Владимира Сидорова — продюсерский проект председателя жюри конкурса игрового кино Ларисы Садиловой «Победа». Лента посвящена празднованию Дня победы в одном из меленьких городов России.
Закрывать фестиваль будет картина Алексея Германа «Двадцать дней без войны», 45-летие которой отмечается в этом году.
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«Белый кит», Татьяна Федоровская.
Конкурсная программа игрового кино:
«Асфальтовое солнце», Илья Хотиненко
«Белый кит», Татьяна Федоровская
«Вертолет», Михаил Лукачевский
«Второе солнце», Ринат Ташимов
«Земун», Эдуард Жолнин
«Капкан», Галина Узарова
«Первый снег», Наталья Кончаловская
«Продление жизни», Дмитрий Фалькович
«Рапана», Виталий Суслин
«Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали», Дмитрий Тархов, Армен Акопян
«Сон», Мария Батова
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«Бегство», Никита Попков.
Конкурсная программа неигрового кино:
«25 лет одиночества», Ирина Васильева
«Бегство», Никита Попков
«Блокада», Андрей Фурманчук
«Валенки RU», Антон Белоусов, Юрий Немцов
«Дальний план», Владимир Головнев
«Девяносто первый», Олеся Епишина
«Женщина, которая строила города», Евгений Голынкин
«Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога», Александр Бруньковский
«История одной командировки», Владимир Непевный
«Набережная», Надя Захарова
«Петербург 91\21», Паша Никифоров
«Признаки жизни», Галина Леонтьева
«Рок за гранью», Сергей Дебижев
«Русский путь», Татьяна Соболева
«Спецы», Анна Драницына
«Тонино Гуэрра: Навстречу солнцу», Дмитрий Золотов
«Федор Шаляпин. Изгнание», Галина Евтушенко
«Чайка», Армян Айвазян
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«Брекеты», Анастасия Чикерлан.
Конкурсная программа анимационного кино:
«10 000 безобразных пятен», Дмитрий Геллер
«Perfect», Хэ Ын О
«Болото», Вера Вьюгина
«Большой и Маленький», Наталья Грофпель
«Брекеты», Анастасия Чикерлан
«Вадим на прогулке», Саша Свирский
«Вторая среда апреля», Мария Платонова и Светлана Караева
«Голый», Кирилл Хачатуров
«Дерево», Александра Нетунаева
«Дылда», Анастасия Жакулина
«Жизнь - паскуда», Варя Яковлева
«За забором», Мария Коган-Лернер
«Завтрак для улиток», Евгений Фадее
«Заговор», Андрей Кузнецов
«Идет коза рогатая», С.Меринов
«Курочка-умничка», Дарья Сидловская
«Лаборатория №66», Юлия Ростовская
«Люся», Олег Добрынин
«Мамина пуговка», Анна Крицкая
«Маруська», Людмила Смоляр
«Мать», Софья Воронцова
«На море», Анна Дагаева
«О, неет!», Иван Максимов
«Орешек», Оксана Холодова
«Под облаками», Василиса Тикунова
«Подарок», Ольга Сивакова-Васина
«Подружки», Наталья Абрамова
«Пожарник», Юлия Аронова
«Полусон», Мария Ракитина
«Русалка», Светлана Жукова
«Самый страшный», Павел Никифоров
«Снеговичок», Алексей Почивалов
«Ты не Киви», Мария Савельева
Прошлогодний кинофестиваль был перенесен с лета на начало зимы из-за пандемии. Тогда в конкурсной программе игрового кино представили одиннадцать премьерных картин российских кинематографистов, среди которых пять дебютных работ. В неигровой конкурс вошло 14 работ, в анимационный — 33 короткометражных фильма.
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