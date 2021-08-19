В Выборге пройдет российский кинофестиваль «Окно в Европу». Список конкурсантов 2021 года

В жюри конкурса игрового кино вошли: Лариса Садилова (председатель), Юрий Обухов, Дарья Жовнер, Дмитрий Муляр и Дмитрий Савельев. Неигровое кино будут оценивать Олеся Фокина, Евгения Леонова и Денис Ковалевский. В состав жюри анимационных лент вошли: Алексей Алексеев, Юрий Назаров и Софья Кравцова.

Фильмом открытия фестиваля станет новая работа режиссера Алексея Германа-мл. «Дело». В июле эту картину представили в программе «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля. Документальную программу начнет короткометражный фильм режиссера Владимира Сидорова — продюсерский проект председателя жюри конкурса игрового кино Ларисы Садиловой «Победа». Лента посвящена празднованию Дня победы в одном из меленьких городов России.

Закрывать фестиваль будет картина Алексея Германа «Двадцать дней без войны», 45-летие которой отмечается в этом году.