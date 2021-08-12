«Дело» Алексея Германа-младшего станет фильмом открытия XXIX Фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге

XXIX Фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет в Выборге с 27 августа по 1 сентября. В день открытия режиссеры Александр Сокуров и Константин Лопушанский представят кинематографические работы студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Во второй половине дня в библиотеке Алвара Аалто состоится открытие Международной мультимедийной выставки «Приглянувшиеся», а в кинотеатре «Выборг Палас», главной площадке фестиваля, пройдет показ одноименного фильма Ашота Джазояна.

Церемония открытия пройдет в кинотеатре «Выборг Палас» и начнется с короткометражного документального фильма «Победа» режиссера Владимира Сидорова. А в 20:45 покажут главную ленту дня ─ «Дело» Алексея Германа. В то же время в церкви Святых Петра и Павла Выборг пройдет концерт фестиваля «В сторону Выборга», приуроченный к 90-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева.

В этом году фестиваль пройдет с соблюдением карантинных мер — в формате «ковид-фри». Для оформления аккредитации для гостей и участников фестиваля, а также посещения кинопоказов для зрителей будет необходимо предоставить ПЦР-тест на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до мероприятия, или сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде. От тех, кто переболел, потребуется медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг в электронном или бумажном виде, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до мероприятия.