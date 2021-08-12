«Дело» Алексея Германа-младшего станет фильмом открытия XXIX Фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге

Фильмом открытия XXIX Фестиваля российского кино «Окно в Европу», который стартует в Выборге 27 августа, станет «Дело» режиссера Алексея Германа-младшего.
«Фильм «Дело» Алексея Германа-младшего откроет кинофестиваль «Окно в Европу», символом которого в этом году станет образ, созданный Юрием Никулиным в кинофильме Алексея Германа-старшего «Двадцать дней без войны». Выбор символики фестиваля 2021 года не случаен ─ в этом году исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого артиста», — отметили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Съемки фильма «Дело», который носил рабочее название «30 дней 30 ночей», заняли 25 съемочных дней. Роли в картине исполнили Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Роза Хайруллина, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина и другие. Сценарий картины написан Алексеем Германом-млладшим в соавторстве с молодым драматургом Марией Огневой. Елена Окопная создавала художественный мир фильма. Сюжет рассказывает о том, как преподаватель ВУЗа в небольшом городе сражается за справедливость. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование.
Полная программа XXIX Фестиваля российского кино «Окно в Европу» будет объявлена позднее.
XXIX Фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет в Выборге с 27 августа по 1 сентября. В день открытия режиссеры Александр Сокуров и Константин Лопушанский представят кинематографические работы студентов Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Во второй половине дня в библиотеке Алвара Аалто состоится открытие Международной мультимедийной выставки «Приглянувшиеся», а в кинотеатре «Выборг Палас», главной площадке фестиваля, пройдет показ одноименного фильма Ашота Джазояна.
Церемония открытия пройдет в кинотеатре «Выборг Палас» и начнется с короткометражного документального фильма «Победа» режиссера Владимира Сидорова. А в 20:45 покажут главную ленту дня ─ «Дело» Алексея Германа. В то же время в церкви Святых Петра и Павла Выборг пройдет концерт фестиваля «В сторону Выборга», приуроченный к 90-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева.
В этом году фестиваль пройдет с соблюдением карантинных мер — в формате «ковид-фри». Для оформления аккредитации для гостей и участников фестиваля, а также посещения кинопоказов для зрителей будет необходимо предоставить ПЦР-тест на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до мероприятия, или сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде. От тех, кто переболел, потребуется медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг в электронном или бумажном виде, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до мероприятия.
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