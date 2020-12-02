В Выборге пройдет XXVIII Фестиваль российского кино «Окно в Европу». Вот фильмы-участники программы 2020 года

7 декабря в Выборге стартует XXVIII Фестиваль российского кино «Окно в Европу». В конкурсной программе игрового кино будет представлено одиннадцать премьерных картин российских кинематографистов, среди которых пять дебютных работ. В неигровой конкурс вошло 14 работ, в анимационный — 33 короткометражных фильма.
Оценит конкурсные работы четыре жюри. В составе жюри игрового конкурса — режиссер и продюсер Борис Гуц, актер, режиссер, продюсер Андрес Пуустусмаа, актриса Надежда Горелова, кинокритик Егор Москвитин и председатель жюри — режиссер Николай Хомерики. Жюри конкурса неигрового кино возглавит режиссер, президент фестиваля документальных фильмов «Соль земли» Мария Серкова, в составе жюри будут работать также режиссеры-документалисты. Жюри анимационного кино возглавит российский режиссер, художник-мультипликатор и сценарист Святослав Ушаков.
Фильмом открытия фестиваля станет новая работа режиссера Николая Хомерики «Белый снег». Фильмом закрытия — лента «Зоя», посвященная подвигу Зои Космодемьянской.
-
«Папье-маше», режиссер Виталий Суслин
В конкурсе игрового кино участвуют 11 фильмов:
«Зови меня дрозд», режиссер Павел Мирзоев
«Неадекватные люди 2», режиссер Роман Каримов
«Пальмира», режиссер Иван Болотников
«Папа закодировался», режиссер Павел Ходнев
«Папье-маше», режиссер Виталий Суслин
«Презумпция виновности», режиссер Олег Асадулин
«Распутье», режиссер Георгий Лялин
«Сентенция», режиссер Дмитрий Рудаков
«Триггер», режиссер Павел Ганин
«Черный снег (хара хаар)», режиссер Степан Бурнашев
«Чувствовать», режиссер Виталий Салтыков
-
«Das ist жизнь», режиссер Алиса Кучинская
В конкурсе неигрового кино участвуют 14 фильмов:
«Das ist жизнь», режиссер Алиса Кучинская
«R2CC», режиссер Маша Черная
«Архитектура блокады», режиссер Максим Якубсон
«Верните мои руки», режиссер Константин Селин
«Карьер», режиссер Дмитрий Каргаполов
«Нулевая отметка», режиссер Юлия Бывшева
«Об искусстве, бытии и предмете темном», режиссер Татьяна Скабард
«Обнаженность», режиссер Олеся Фокина
«Остров Буромского», режиссер Ольга Стефанова
«Потерянный плацкарт Сергея Скворцова», режиссер Сергей Ландо
«Презумпция виновности», режиссер Дмитрий Степанов
«Свободный полет», режиссер Альгис Арлаускас
«Тени твоего детства», режиссер Михаил Горобчук
«Хэнд мейд», режиссер Евгений Григорьев
-
«Мой галактический двойник Галактион», режиссер Саша Свирский
В конкурсе анимационного кино участвуют 33 фильма:
«10 тысяч километров», режиссер Варя Рябова, Соня Сильвестрова
«7 козлят», режиссер Марина Карпова
«Анна, кошки-мышки», режиссер Варя Яковлева
«Ба», режиссер Светлана Филиппова
«Бег за стеной», режиссер Лиана Макарян
«Белая змея», режиссер Полина Фёдорова
«Боксбалет», режиссер Антон Дьяков
«Весна будет всегда», режиссер Светлана Ельчанинова
«Галчонок», режиссер Марат Нариманов
«Городская коза», режиссер Светлана Разгуляева
«День рождения Пишто», режиссер Соня Кендель
«Жена рыбака», режиссер Глеб Малкин-Фам
«Как говорил мой дед», режиссер Саша Деева
«Кибер-Ева», режиссер Катя Михеева
«Мальчик, который кричал», режиссер Мария Серебрякова
«Метро», режиссер Валентин Тютерев
«Мой галактический двойник Галактион», режиссер Саша Свирский
«Мой знакомый медведь», режиссер Екатерина Соколова
«Мокрые носочки Берты Райз», режиссер Александра Шадрина
«На хрена мы идем кто?», режиссер Иван Максимов
«Начало света», режиссер Анастасия Мелихова
«Пастухи облаков», режиссер Евгений Фадеев
«Праздничный ужин», режиссер Наталья Абрамова
«Привет, бабульник!», режиссер Наталья Мирзоян
«Принцесса и бандит», режиссер Мария Соснина, Михаил Алдашин
«Рысь в городе», режиссер Нина Бисярина
«С видом на море», режиссер Леонид Шмельков
«Селезень, веревочка и желудь», режиссер Алина Титоренко
«Собаки пахнут морем», режиссер Анастасия Лисовец
«Теплая звезда», режиссер Анна Кузина
«Уточка и кенгуру», режиссер Лиза Скворцова
«Хозяйка медной горы», режиссер Дмитрий Геллер
«Шкафовы», режиссер Андрей Бахурин
Напомним, в августе 2019 года в Выборгском замке состоялась церемония закрытия XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу». Главный приз в конкурсе «Игровое кино. Осенние премьеры» получила картина «Смерть нам к лицу» режиссера Бориса Гуца с Полиной Ауг и Александрой Быстржицкой в главных ролях.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.