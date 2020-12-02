В Выборге пройдет XXVIII Фестиваль российского кино «Окно в Европу». Вот фильмы-участники программы 2020 года

7 декабря в Выборге стартует XXVIII Фестиваль российского кино «Окно в Европу». В конкурсной программе игрового кино будет представлено одиннадцать премьерных картин российских кинематографистов, среди которых пять дебютных работ. В неигровой конкурс вошло 14 работ, в анимационный — 33 короткометражных фильма.