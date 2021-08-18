Вышел первый трейлер фильма Алексея Германа-мл. «Дело»

Лента рассказывает об университетском профессоре Давиде Гурамовиче, специалисте по литературе Серебряного века, на которого завели дело. Его посадили на домашний арест из-за того, что он раскритиковал местного мэра и обвинил его в краже денег. Все советуют ему пойти на мировую с чиновником, но Давид упрямо решает идти до конца.

Фильм был снят лаконичными средствами во времена самоизоляции. Картина носила рабочее название «30 дней 30 ночей», съемки заняли 25 съемочных дней. Сценарий был написан режиссером в соавторстве с молодым драматургом Марией Огневой более двух лет назад. В главных ролях снимались: Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина и Александра Бортич.

После Канн картина «Дело» будет открывать XXIX Фестиваль российского кино «Окно в Европу» в Выборге 27 августа.